Робота в Україні: начальству підвищують зарплату частіше, ніж простим співробітникам

Український бізнес зіткнувся з парадоксальною ситуацією: ринок праці розширюється, але дефіцит кваліфікованих управлінців відчувається сильніше, ніж будь-коли.

Related video

Керівники вищої та середньої ланки стали одними з найбільш високооплачуваних фахівців, і за них компанії ведуть справжні "битви". Про це повідомляє видання finance.ua, ґрунтуючись на даних кадрового порталу GRC.UA.

Експерти вивчили, чим мотивують і як утримують топ-менеджерів, від яких залежить стратегія і майбутнє компаній.

За даними дослідження, зростання зарплат керівників у 2025 році виявилося вищим за середнє по країні. Три чверті топменеджерів отримали підвищення: 35% відзначили зростання окладу до 10%, у 30% директорів зарплата зросла на 10-20%. Значне збільшення — на 31-40% — отримали лише 4% опитаних, а більш ніж на 41% підняли зарплату лише одиницям.

При цьому бонуси та премії майже не змінилися порівняно з минулим роком. 45% управлінців взагалі не отримують додаткових виплат, а 26% отримують їх раз на рік. Майже у половини розмір бонусу прив'язаний до річної зарплати, у кожного четвертого — фіксована сума в гривнях.

Нецінові форми мотивації також залишаються рідкістю: службовий автомобіль або компенсація транспортних витрат є лише у чверті керівників, а медичне страхування оплачують тільки третина. Довгострокова мотивація практично відсутня: тільки 4% топ-менеджерів мають бонус, прив'язаний до результатів компанії, а кожен сотий — частку у фірмі або участь в акціонерній програмі.

Ситуація з оплатою професійного розвитку також неоднозначна. 37% керівників зазначили, що компанії не оплачують курси або навчання, проте 6% організацій регулярно інвестують в освіту топів, включно з бізнес-школами та програмами МВА, а ще 4% фінансують участь у міжнародних конференціях. Найбільш поширена практика оплати навчання за запитом — 44% компаній готові підтримати управлінця, якщо він доведе критичну значущість програми для своєї ролі.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.