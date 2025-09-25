Тернополянину пришла платежка на 173 тысячи грн за коммуналку: за что насчитали долг

В Тернополе мужчина должен заплатить 173 тысячи гривен за потребленную воду. Квартирный счетчик насчитал более 4 700 кубов. В водоканале утверждают, что вода круглосуточно "фонтанировала" из бачка унитаза, но житель квартиры отрицает эту версию.

Рассказ о платежке за воду на 173 тысячи грн появился на странице коммунального предприятия "Тернопольводоканал" в Facebook 22 сентября. Представители КП рассказали, что жители многоквартирного дома жаловались на большую разницу в 432 куба между объемом воды, который "заходил" в многоэтажку, и объемом, который потребили жители согласно показателям водомеров.

Сотрудники "Тернопольводоканала" начали обследовать дом, и в одной из квартир обнаружили, что из-за неисправного крана и сломанного смывного бачка в унитазе непрерывно мощным потоком текла вода, как "небольшая струя фонтана".

"Почему проблему игнорировал житель, нестарый еще мужчина, не попросив помощи ни у ЖЭКа, ни у водоканала — вопрос отдельный. Тем более, постоянный "поток" в унитазе и вечно работающий счетчик должны были бы натолкнуть абонента на определенные подозрения относительно исправности сантехники и объемов потребления воды", — написали в водоканале.

Начальник отдела расчетов населения КП "Тернопольводоканал" Руслан Бурмас рассказал в комментарии "ТСН", что должник — мужчина среднего возраста — может после заключения соответствующего соглашения платить долг частями. Если он откажется выплачивать задолженность, предприятие обратится в суд и прекратит подачу воды в квартиру.

При этом в водоканале отмечают, что не известно точно, за какое время счетчик насчитал 4 700 кубометров. По словам представителей предприятия, это могло произойти за год.

Платежка за воду на 173 тысячи грн: версия абонента

Сам житель квартиры, Андрей Филик, отрицал в разговоре с журналистами 25 сентября версию "Тернопольводоканала". По его словам, на прошлой неделе в санузле прорвало трубу.

"Соседка вызвала работников водоканала, работников ЖЭКа. Что-то там ремонтировали, крутили возле счетчика. А потом мне просто пришла платежка на 173 тысячи гривен", — рассказал мужчина.

Он заверил, что живет в квартире постоянно. По его мнению, показатели счетчика не соответствуют объему воды, которая текла в день ремонта.

"Мне тоже интересно, куда утечка тот объем воды, о котором говорят. Есть еще интересный вопрос: когда я перекрывал воду в квартире, то она текла. Как такое возможно?" — сказал Андрей.

Мужчина добавил, что надеется на оплату частями, которую можно будет растянуть на год.

"Я так понимаю, что другого выхода у меня нет. Оплатить эту платежку все равно потребуется", — сказал тернополянин.

Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба 25 сентября сообщал, что Кабмин планирует ввести мораторий на отключение водо- и электроснабжения за долги абонентам, которые живут на прифронтовых территориях.

29 августа Фокус со ссылкой на Госстат писал, что в Украине долги населения за коммуналку составили более 100 млрд грн.