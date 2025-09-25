Тернополянину прийшла платіжка на 173 тисячі грн за комуналку: за що нарахували борг

У Тернополі чоловік має сплатити 173 тисячі гривень за спожиту воду. Квартирний лічильник нарахував понад 4 700 кубів. У водоканалі стверджують, що вода цілодобово "фонтанувала" з бачка унітаза, та житель квартири заперечує цю версію.

Розповідь про платіжку за воду на 173 тисячі грн з'явилася на сторінці комунального підприємства "Тернопільводоканал" у Facebook 22 вересня. Представники КП розповіли, що жителі багатоквартирного будинку скаржилися на велику різницю у 432 куби між об'ємом води, який "заходив" у багатоповерхівку, і об'ємом, який спожили жителі згідно з показниками водомірів.

Співробітники "Тернопільводоканалу" почали обстежувати будинок, і в одній із квартир виявили, що через несправний кран і зламаний змивний бачок в унітазі безперервно потужним потоком текла вода, як "невеличкий струмінь фонтану".

"Чому проблему ігнорував мешканець, нестарий іще чоловік, не попросивши допомоги ні в ЖЕКу, ні у водоканалу — питання окреме. Тим паче, постійний "потічок" в унітазі та вічно працюючий лічильник мали б наштовхнути абонента на певні підозри щодо справності сантехніки та обсягів споживання води", — написали у водоканалі.

Начальник відділу розрахунків населення КП "Тернопільводоканал" Руслан Бурмас розповів у коментарі "ТСН", що боржник — чоловік середнього віку — може після укладання відповідної угоди сплачувати борг частинами. Якщо він відмовиться виплачувати заборгованість, підприємство звернеться до суду та припинить постачання води у квартиру.

При цьому у водоканалі зазначають, що не відомо точно, за який час лічильник нарахував 4 700 кубометрів. За словами представників підприємства, це могло статися за рік.

Платіжка за воду на 173 тисячі грн: версія абонента

Сам житель квартири, Андрій Філик, заперечив у розмові з журналістами 25 вересня версію "Тернопільводоканалу". За його словами, минулого тижня в санвузлі прорвало трубу.

"Сусідка викликала працівників водоканалу, працівників ЖЕКу. Щось там ремонтували, крутили біля лічильника. А потім мені просто прийшла платіжка на 173 тисячі гривень", — розповів чоловік.

Він запевнив, що живе у квартирі постійно. На його думку, показники лічильника не відповідають обсягу води, яка текла в день ремонту.

"Мені теж цікаво, куди витік той об’єм води, про який кажуть. Є ще цікаве питання: коли я перекривав воду у квартирі, то вона текла. Як таке можливо?" — сказав Андрій.

Чоловік додав, що сподівається на оплату частинами, яку можна буде розтягнути на рік.

"Я так розумію, що іншого виходу в мене немає. Оплатити цю платіжку все одно буде потрібно", — сказав тернополянин.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба 25 вересня повідомляв, що Кабмін планує запровадити мораторій на відключення водо- та електропостачання за борги абонентам, які живуть на прифронтових територіях.

29 серпня Фокус із посиланням на Держстат писав, що в Україні борги населення за комуналку склали понад 100 млрд грн.