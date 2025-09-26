Коммунальные долги в Украине: кто и в каких регионах чаще всего не платит

С начала полномасштабной войны в Украине количество исполнительных производств по коммунальным долгам значительно возросло.

Сегодня их в полтора раза больше, чем в феврале 2022-го, и более чем в два раза больше, чем в январе 2021 года, когда насчитывалось 344,6 тыс. таких дел. Об этом сообщает портал Опендатабот.

По состоянию на середину сентября 2025 года в стране открыто 788,5 тыс. исполнительных производств из-за задолженностей за коммунальные услуги. Это на 13% больше, чем в июле прошлого года, когда их количество составляло 701,1 тыс.

Количество должников в Украине

Наибольшее число должников зафиксировано в Днепропетровской области — 150,5 тыс. производств, что составляет почти пятую часть от общего количества. Далее идут Харьковская область (128,2 тыс.), Донецкая (81,5 тыс.), Полтавская (57,6 тыс.) и Запорожская (53,8 тыс.).

Если рассматривать долги по видам услуг, то чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение — 330,2 тыс. производств, что составляет 42% от всех случаев. На втором месте задолженности за водоснабжение — 162,5 тыс. (21%), затем идут жилищное обслуживание (96,3 тыс.), энергоснабжение (87,7 тыс.) и газоснабжение (75,5 тыс.).

Отдельно статистика показывает и социальные различия среди должников. Чаще всего проблемы с оплатой коммуналки фиксируются у женщин — против них открыто 438,3 тыс. производств (56%), тогда как против мужчин — 350,1 тыс. (44%).

По возрастным категориям лидируют люди 46−60 лет, на которых приходится 302,8 тыс. производств (38%). На втором месте находятся граждане 36−45 лет с 194,7 тыс. случаев (25%). Столько же долгов накопили и украинцы старше 60 лет — 194,1 тыс. (25%).

