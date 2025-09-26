Комунальні борги в Україні: хто і в яких регіонах найчастіше не платить

З початку повномасштабної війни в Україні кількість виконавчих проваджень за комунальними боргами значно зросла.

Сьогодні їх у півтора раза більше, ніж у лютому 2022-го, і більш ніж удвічі більше, ніж у січні 2021 року, коли налічувалося 344,6 тис. таких справ. Про це повідомляє портал Опендатабот.

Станом на середину вересня 2025 року в країні відкрито 788,5 тис. виконавчих проваджень через заборгованості за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні минулого року, коли їхня кількість становила 701,1 тис.

Кількість боржників в Україні

Найбільшу кількість боржників зафіксовано в Дніпропетровській області — 150,5 тис. проваджень, що становить майже п'яту частину від загальної кількості. Далі йдуть Харківська область (128,2 тис.), Донецька (81,5 тис.), Полтавська (57,6 тис.) і Запорізька (53,8 тис.).

Якщо розглядати борги за видами послуг, то найчастіше українці не платять за теплопостачання — 330,2 тис. проваджень, що становить 42% від усіх випадків. На другому місці заборгованості за водопостачання — 162,5 тис. (21%), потім ідуть житлове обслуговування (96,3 тис.), енергопостачання (87,7 тис.) і газопостачання (75,5 тис.).

Окремо статистика показує і соціальні відмінності серед боржників. Найчастіше проблеми з оплатою комуналки фіксують у жінок — проти них відкрито 438,3 тис. проваджень (56%), тоді як проти чоловіків — 350,1 тис. (44%).

За віковими категоріями лідирують люди 46-60 років, на яких припадає 302,8 тис. проваджень (38%). На другому місці перебувають громадяни 36-45 років зі 194,7 тис. випадків (25%). Стільки ж боргів накопичили й українці, старші за 60 років — 194,1 тис. (25%).

