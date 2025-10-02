Венгрия "переобувается": отныне газ будет поступать из Франции, а не из России, — Reuters

Венгрия подписала крупнейшее в истории страны соглашение на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с французской компанией Engie, что позволит значительно диверсифицировать энергоснабжение. Договор рассчитан на десять лет и гарантирует стабильные объемы газа ежегодно.

По информации Reuters, соглашение предусматривает поставки 400 миллионов кубометров природного газа ежегодно с 2028 по 2038 год. Это уже второе соглашение за последние несколько месяцев, которое уменьшает зависимость Венгрии от российских энергоносителей.

На своей странице в Facebook министр иностранных дел Венгрии Сийярто Питер сообщил, что это самое долгосрочное в истории страны согласование по закупке СПГ. Он подчеркнул, что сотрудничество с одной из крупнейших европейских энергетических компаний обеспечит надежные поставки газа в течение следующего десятилетия.

Кроме этого, как пишет издание NV, в сентябре британская нефтегазовая компания Shell подписала отдельное десятилетнее соглашение с венгерской государственной компанией MVM Group на поставку около 200 миллионов кубометров СПГ ежегодно, начиная с января 2026 года. Ранее, в 2020 году, Венгрия заключила шестилетнее соглашение с Shell на поставку 250 миллионов кубометров газа ежегодно с 2021 по 2027 год, что стало первым долгосрочным соглашением с западной энергетической компанией.

Однако, несмотря на новые контракты, Венгрия продолжает импортировать газ по долгосрочным соглашениям с Россией. В прошлом году поставки от "Газпрома" через трубопровод "Турецкий поток" через Болгарию и Сербию значительно выросли.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп выступил с требованием к европейским странам прекратить покупать российские энергоносители, подчеркнув, что инициативу должны взять на себя партнеры по НАТО. Несмотря на такие призывы, Венгрия и в дальнейшем продолжает получать нефть и газ из России. Глава МИД Петер Сийярто подчеркнул, что отказ от этих ресурсов поставил бы под угрозу стабильность энергетической системы страны, поэтому для Будапешта это скорее вопрос выживания, чем политики.

Также Фокус писал, что по словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия рассматривает энергоносители РФ, как экономически выгодный источник, отказ от которого мог бы повысить расходы венгерских семей и подорвать энергетическую безопасность.