Угорщина "перевзувається": відтепер газ надходитиме з Франції, а не з Росії, — Reuters

Угорщина підписала найбільшу в історії країни угоду на постачання зрідженого природного газу (СПГ) з французькою компанією Engie, що дозволить значно диверсифікувати енергопостачання. Договір розрахований на десять років і гарантує стабільні обсяги газу щороку.

За інформацією Reuters, угода передбачає постачання 400 мільйонів кубометрів природного газу щороку з 2028 по 2038 рік. Це вже друга угода за останні кілька місяців, яка зменшує залежність Угорщини від російських енергоносіїв.

На своїй сторінці в Facebook міністр закордонних справ Угорщини Сійярто Петер повідомив, що це найдовгостроковіше в історії країни погодження щодо закупівлі СПГ. Він підкреслив, що співпраця з однією з найбільших європейських енергетичних компаній забезпечить надійне постачання газу протягом наступного десятиліття.

Окрім цього, як пише видання NV, у вересні британська нафтогазова компанія Shell підписала окрему десятирічну угоду з угорською державною компанією MVM Group на постачання близько 200 мільйонів кубометрів СПГ щорічно, починаючи з січня 2026 року. Раніше, у 2020 році, Угорщина уклала шестирічну угоду з Shell на поставку 250 мільйонів кубометрів газу щорічно з 2021 по 2027 рік, що стало першою довгостроковою угодою із західною енергетичною компанією.

Однак, попри нові контракти, Угорщина продовжує імпортувати газ за довгостроковими угодами з Росією. Минулого року поставки від "Газпрому" через трубопровід "Турецький потік" через Болгарію та Сербію значно зросли.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп виступив із вимогою до європейських країн припинити купувати російські енергоносії, наголосивши, що ініціативу повинні взяти на себе партнери по НАТО. Попри такі заклики, Угорщина й надалі продовжує отримувати нафту та газ із Росії. Голова МЗС Петер Сійярто підкреслив, що відмова від цих ресурсів поставила б під загрозу стабільність енергетичної системи країни, тому для Будапешта це радше питання виживання, ніж політики.

Також Фокус писав, що за словами прем’єр-міністра Віктора Орбана, Угорщина розглядає енергоносії РФ, як економічно вигідне джерело, відмова від якого могла б підвищити витрати угорських сімей і підірвати енергетичну безпеку.