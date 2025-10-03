Цены на хлеб в Украине могут вырасти: эксперт сделал прогноз на конец 2025 года

Этой осенью и зимой в Украине ожидается умеренный рост цен на хлеб.

Related video

Возможное повышение стоимости хлеба составит в пределах 5–10%, что, по оценке эксперта, не приведет к критическим последствиям для рынка. Об этом сообщил президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко в комментарии "Украинскому радио".

Дученко отметил, что хлебопекарной отрасли ежегодно необходимо около 2,5 млн тонн пшеницы. В этом году аграрии собрали около 6 млн тонн продовольственной пшеницы первого, второго и третьего класса, чего в целом достаточно для обеспечения потребностей.

В то же время есть опасения, что мукомолам будет сложнее формировать качественные партии зерна, что может сказаться на стоимости муки и, соответственно, хлеба.

Более сложная ситуация складывается с ржаным хлебом. Для его производства требуется около 180 тысяч тонн ржи, однако не все собранное зерно соответствует необходимым стандартам. Это может привести к дефициту сырья.

"За последний год цена на ржаное зерно выросла в несколько раз, соответственно подорожала и ржаная мука", — подчеркнул Дученко.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.