Ціни на хліб в Україні можуть зрости: експерт зробив прогноз на кінець 2025 року

Цієї осені та взимку в Україні очікується помірне зростання цін на хліб.

Можливе підвищення вартості хліба становитиме в межах 5-10%, що, за оцінкою експерта, не призведе до критичних наслідків для ринку. Про це повідомив президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко в коментарі "Українському радіо".

Дученко зазначив, що хлібопекарській галузі щорічно необхідно близько 2,5 млн тонн пшениці. Цього року аграрії зібрали близько 6 млн тонн продовольчої пшениці першого, другого і третього класу, чого загалом достатньо для забезпечення потреб.

Водночас є побоювання, що борошномелам буде складніше формувати якісні партії зерна, що може позначитися на вартості борошна і, відповідно, хліба.

Складніша ситуація складається з житнім хлібом. Для його виробництва потрібно близько 180 тисяч тонн жита, проте не все зібране зерно відповідає необхідним стандартам. Це може призвести до дефіциту сировини.

"За останній рік ціна на житнє зерно зросла в кілька разів, відповідно подорожчало і житнє борошно", — підкреслив Дученко.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.