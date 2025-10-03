Кадровый дефицит в Украине: каких специальностей не хватает больше всего

В Украине 40% компаний ожидают ухудшения ситуации с персоналом в ближайшей перспективе. Наиболее скептически настроены крупные предприятия с численностью более 250 сотрудников.

Related video

Среди больших компаний 60% считают, что дефицит кадров будет только усиливаться. В то же время, именно они демонстрируют готовность активнее сотрудничать со студентами и учебными заведениями. Об этом говорится в материале издания finance.ua, основанном на данных OLX Работа.

Впрочем, не все работодатели настроены пессимистично. Оптимизм сохраняют 29% компаний, и больше всего положительных ожиданий зафиксировано у представителей малого бизнеса (39%) и розничной торговли (35%).

Среди основных стратегий преодоления кадрового дефицита бизнес часто называет ориентацию на молодежь непризывного возраста (41%), партнерство с учебными заведениями (35%) и привлечение пенсионеров (30%).

Острее проблема нехватки кадров ощущается в рабочих специальностях: на нее указали 63% компаний. Дефицит среднего звена заметили 35% работодателей, нехватка высококвалифицированных специалистов – 19%, а руководителей – только 9%.

Чтобы удержать персонал и привлечь новых работников, усиливают мотивационные пакеты. В 2025 году этот вариант избрали уже 39% опрошенных, в то время как в 2024 году — всего 29%. В таких пакетах чаще всего входят: медицинское страхование, возможность бесплатного обучения и переквалификации, бесплатные обеды, корпоративная развозка, варианты дистанционной работы и даже обустроенные хранилища.

В то же время другие решения, такие как найм молодежи до 25 лет, привлечение пенсионеров или расширение штата за счет женщин, имеют менее выраженную динамику и уже не играют ключевой роли в кадровой политике.

Напомним, что Государственная служба занятости Украины опубликовала рейтинг самых популярных вакансий в стране, и лидеры оказались довольно традиционными. На вершине списка — подсобные рабочие, водители и продавцы.

Также искусственный интеллект продолжает активно менять рынок труда, автоматизируя процессы и сокращая число вакансий для начинающих специалистов.