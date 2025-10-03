Кадровий дефіцит в Україні: яких спеціальностей не вистачає найбільше

В Україні 40% компаній очікують погіршення ситуації з персоналом у найближчій перспективі. Найбільш скептично налаштовані великі підприємства з чисельністю понад 250 співробітників.

Related video

Серед великих компаній 60% вважають, що дефіцит кадрів лише посилюватиметься. Водночас, саме вони демонструють готовність активніше співпрацювати зі студентами та навчальними закладами. Про це йдеться в матеріалі видання finance.ua, заснованому на даних OLX Робота.

Утім, не всі роботодавці налаштовані песимістично. Оптимізм зберігають 29% компаній, і найбільше позитивних очікувань зафіксовано у представників малого бізнесу (39%) і роздрібної торгівлі (35%).

Серед основних стратегій подолання кадрового дефіциту бізнес часто називає орієнтацію на молодь непризовного віку (41%), партнерство з навчальними закладами (35%) і залучення пенсіонерів (30%).

Найгостріше проблема нестачі кадрів відчувається в робітничих спеціальностях: на неї вказали 63% компаній. Дефіцит середньої ланки помітили 35% роботодавців, нестачу висококваліфікованих фахівців — 19%, а керівників — тільки 9%.

Щоб утримати персонал і залучити нових працівників, посилюють мотиваційні пакети. У 2025 році цей варіант обрали вже 39% опитаних, тоді як у 2024 році — лише 29%. До таких пакетів найчастіше входять: медичне страхування, можливість безоплатного навчання та перекваліфікації, безоплатні обіди, корпоративне розвезення, варіанти дистанційної роботи та навіть облаштовані сховища.

Водночас інші рішення, як-от найм молоді до 25 років, залучення пенсіонерів або розширення штату за рахунок жінок, мають менш виражену динаміку і вже не відіграють ключової ролі в кадровій політиці.

Нагадаємо, що Державна служба зайнятості України опублікувала рейтинг найпопулярніших вакансій у країні, і лідери виявилися досить традиційними. На вершині списку — підсобні робітники, водії та продавці.

Також штучний інтелект продовжує активно змінювати ринок праці, автоматизуючи процеси і скорочуючи кількість вакансій для фахівців-початківців.