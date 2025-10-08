Рынок труда в Украине меняется: насколько чаще женщины ищут работу, чем мужчины

Во время войны структура украинского рынка труда претерпела значительные изменения. Если до полномасштабного вторжения женщины составляли 55% зарегистрированных соискателей работы, то сейчас их доля достигла 80%.

Рост кадрового дефицита ощущается особенно остро: "Количество вакансий рабочих профессий увеличивается, и мы стараемся закрывать их имеющимися резервами". Об этом сообщила заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник во время дискуссии "Вызовы для бизнеса при трудоустройстве во время войны: решения для кадрового рынка благодаря обучению и переквалификации", передает Укринформ.

Чтобы помочь бизнесу, служба занятости расширяет программы поддержки, компенсируя работодателям расходы на оплату труда и уплату единого социального взноса.

"Бизнес не готов ждать год, как раньше, пока подготовится специалист. Поэтому мы внедряем краткосрочные программы обучения, адаптированные к нуждам предприятий", — пояснила представитель службы занятости.

Особое внимание уделяется профессиональной подготовке женщин техническим специальностям: трактористам, слесарям, станочникам и электромонтерам. Курсы организуются с учетом конкретных запросов работодателей.

Заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний отметил, что за последние два года в развитие профессионального образования инвестировали больше, чем за все предыдущие годы независимости. Были закуплены новые станки и тракторы, отремонтированы мастерские и учебные корпуса.

Кроме того, в этом году принят новый закон о профессиональном образовании, усиливающий участие работодателей в учебном процессе. В течение года во всех учреждениях будут созданы наблюдательные советы с представителями бизнеса, а программы обучения обновятся с учетом актуальных потребностей рынка труда.

Напомним, что Государственная служба занятости Украины опубликовала рейтинг самых популярных вакансий в стране, и лидеры оказались довольно традиционными. На вершине списка — подсобные рабочие, водители и продавцы.

Также искусственный интеллект продолжает активно менять рынок труда, автоматизируя процессы и сокращая число вакансий для начинающих специалистов.