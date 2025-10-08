Ринок праці в Україні змінюється: наскільки частіше жінки шукають роботу, ніж чоловіки

Під час війни структура українського ринку праці зазнала значних змін. Якщо до повномасштабного вторгнення жінки становили 55% зареєстрованих пошукачів роботи, то зараз їхня частка сягнула 80%.

Зростання кадрового дефіциту відчувається особливо гостро: "Кількість вакансій робітничих професій збільшується, і ми намагаємося закривати їх наявними резервами". Про це повідомила заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник під час дискусії "Виклики для бізнесу під час працевлаштування під час війни: рішення для кадрового ринку завдяки навчанню та перекваліфікації", передає Укрінформ.

Щоб допомогти бізнесу, служба зайнятості розширює програми підтримки, компенсуючи роботодавцям витрати на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску.

"Бізнес не готовий чекати рік, як раніше, поки підготується фахівець. Тому ми впроваджуємо короткострокові програми навчання, адаптовані до потреб підприємств", — пояснила представниця служби зайнятості.

Особлива увага приділяється професійній підготовці жінок за технічними спеціальностями: трактористам, слюсарям, верстатникам та електромонтерам. Курси організовуються з урахуванням конкретних запитів роботодавців.

Заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній зазначив, що за останні два роки в розвиток професійної освіти інвестували більше, ніж за всі попередні роки незалежності. Було закуплено нові верстати і трактори, відремонтовано майстерні та навчальні корпуси.

Крім того, цього року ухвалено новий закон про професійну освіту, що посилює участь роботодавців у навчальному процесі. Протягом року в усіх закладах будуть створені наглядові ради з представниками бізнесу, а програми навчання оновляться з урахуванням актуальних потреб ринку праці.

Нагадаємо, що Державна служба зайнятості України опублікувала рейтинг найпопулярніших вакансій у країні, і лідери виявилися досить традиційними. На вершині списку — підсобні робітники, водії та продавці.

Також штучний інтелект продовжує активно змінювати ринок праці, автоматизуючи процеси і скорочуючи кількість вакансій для фахівців-початківців.