Миллионы на "мораль": сколько Украина тратит на борьбу с "контентом для взрослых"

Украинская правоохранительная система ежегодно открывает сотни уголовных дел за создание и распространение контента "для взрослых". Несмотря на то, что речь идет о контенте с участием совершеннолетних людей, государство продолжает активно "бороться за мораль", тратя на это миллионы гривен.

Related video

Только за январь–август 2025 года в Украине зарегистрировано 1464 уголовных производства по статье 301 Уголовного кодекса. Однако до суда доходит лишь часть таких дел. С начала полномасштабной войны украинские суды вынесли 247 приговоров, осудив 287 человек — большинство за распространение собственного контента. Об этом говорится в материале издания "Экономическая правда".

Хотя суды формально назначают наказание в виде лишения свободы, почти все приговоры заменяются испытательными сроками. Реально за решеткой оказались бы лишь десять человек, и даже эти решения находятся на стадии апелляции.

Особое внимание в таких делах уделяется экспертизам, которые проводят специалисты, анализируя фото- и видеоматериалы. Государство оплачивает их труд, и, как выяснила "Экономическая правда", с 2022 года на эти цели было потрачено около 4,9 млн грн. В среднем экспертиза обходится бюджету в 11,3 тыс. грн за одно дело, хотя в дальнейшем эти расходы перекладываются на осужденных. При этом эксперты за просмотр видео получают до 500 грн в час — государство фактически платит за "анализ" "контента для взрослых" под видом защиты общественной нравственности.

Не меньшие вопросы вызывает практика "контрольных закупок", когда правоохранители под видом обычных пользователей заказывают контент, фиксируя факт продажи. За три года таких операций провели минимум на 60 тыс. грн, но эксперты считают, что подобные действия нередко провоцируют преступления, особенно учитывая отсутствие четкого законодательного определения, что именно считать "контентом для взролых".

Дополнительные расходы государство несет и на судебные процессы: за три года по делам, связанным со статьей 301 УКУ, состоялось более 1,7 тыс. заседаний. Учитывая, что одно заседание обходится в среднем в 3 тыс. грн, общая сумма судебных затрат оценивается в 5,1 млн грн.

Одним из самых показательных стало дело, начавшееся еще в 2009 году, когда троих жителей Днепра обвиняли в продаже DVD-дисков с "фильмами для взрослых". Судебная тяжба длилась 14 лет, и лишь в 2023 году апелляционный суд признал обвиняемых невиновными. Все расходы на экспертизы и работу судей легли на государственный бюджет.

Тем временем государство требует от создателей "пикантного контента" платить налоги. По данным ГНС, с 2020 по 2022 год украинцы заработали на OnlyFans 111 млн долларов, а налоговая требует уплатить 384,7 млн грн налогового долга. Однако нередко вместе с письмами о задолженности к моделям приходят и правоохранители. Известны случаи обысков и предложений "решить вопрос" неформально.

Напомним, украинская модель OnlyFans Алена Омович рассказывала о получении в подарок часов Richard Mille за 200 тыс. долларов от ухажера-депутата.

Глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев признавал, что общается с моделями OnlyFans и признает необходимость декриминализации данного вида деятельности.