Мільйони на "мораль": скільки Україна витрачає на боротьбу з "контентом для дорослих"

Українська правоохоронна система щороку відкриває сотні кримінальних справ за створення та поширення контенту "для дорослих". Попри те, що йдеться про контент за участю повнолітніх людей, держава продовжує активно "боротися за мораль", витрачаючи на це мільйони гривень.

Лише за січень-серпень 2025 року в Україні зареєстровано 1464 кримінальні провадження за статтею 301 Кримінального кодексу. Однак до суду доходить лише частина таких справ. Від початку повномасштабної війни українські суди винесли 247 вироків, засудивши 287 осіб — більшість за поширення власного контенту. Про це йдеться в матеріалі видання "Економічна правда".

Хоча суди формально призначають покарання у вигляді позбавлення волі, майже всі вироки замінюються випробувальними термінами. Реально за ґратами опинилися б лише десять осіб, і навіть ці рішення перебувають на стадії апеляції.

Особливу увагу в таких справах приділяють експертизам, які проводять фахівці, аналізуючи фото- і відеоматеріали. Держава оплачує їхню працю, і, як з'ясувала "Економічна правда", з 2022 року на ці цілі було витрачено близько 4,9 млн грн. У середньому експертиза обходиться бюджету в 11,3 тис. грн за одну справу, хоча надалі ці витрати перекладаються на засуджених. При цьому експерти за перегляд відео отримують до 500 грн на годину — держава фактично платить за "аналіз" "контенту для дорослих" під виглядом захисту суспільної моральності.

Не менші питання викликає практика "контрольних закупівель", коли правоохоронці під виглядом звичайних користувачів замовляють контент, фіксуючи факт продажу. За три роки таких операцій провели щонайменше на 60 тис. грн, але експерти вважають, що такі дії нерідко провокують злочини, особливо з огляду на відсутність чіткого законодавчого визначення, що саме вважати "контентом для дорослих".

Додаткові витрати держава несе і на судові процеси: за три роки у справах, пов'язаних зі статтею 301 ККУ, відбулося понад 1,7 тис. засідань. Враховуючи, що одне засідання обходиться в середньому в 3 тис. грн, загальна сума судових витрат оцінюється в 5,1 млн грн.

Однією з найпоказовіших стала справа, що розпочалася ще 2009 року, коли трьох жителів Дніпра звинувачували в продажу DVD-дисків із "фільмами для дорослих". Судова тяганина тривала 14 років, і лише 2023 року апеляційний суд визнав обвинувачених невинними. Усі витрати на експертизи та роботу суддів лягли на державний бюджет.

Тим часом держава вимагає від творців "пікантного контенту" платити податки. За даними ДПС, з 2020 по 2022 рік українці заробили на OnlyFans 111 млн доларів, а податкова вимагає сплатити 384,7 млн грн податкового боргу. Однак нерідко разом із листами про заборгованість до моделей приходять і правоохоронці. Відомі випадки обшуків і пропозицій "вирішити питання" неформально.

Нагадаємо, українська модель OnlyFans Альона Омович розповідала про отримання в подарунок годинника Richard Mille за 200 тис. доларів від залицяльника-депутата.

Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев визнавав, що спілкується з моделями OnlyFans і визнає необхідність декриміналізації цього виду діяльності.