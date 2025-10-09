ВС РФ атаковали энергетику Черноморска: большинство населенных пунктов остались без света

В Черноморской громаде зафиксирована очередная атака врага, в результате которой пострадали гражданские объекты и частные дома. Электроснабжение в большинстве населенных пунктов пока отсутствует, а критическая инфраструктура работает на резервных генераторах.

По информации городского головы Черноморска Василия Гуляева, пока нет данных о погибших, однако зафиксированы пострадавшие. Энергетики компании ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения, за исключением села Бурлачья Балка, где подача электроэнергии сохраняется. В громаде разворачивают Пункты несокрушимости, где жители могут получить необходимую помощь. При необходимости гражданам советуют обращаться в аварийные службы. Подробная информация, в частности адреса пунктов, будет предоставлена дополнительно.

Городской голова Черноморска Василий Гуляев рассказал, что большинство населенных пунктов Одесской области остались без света Фото: Скриншот

Кроме того, ДТЭК сообщила, что Одесская область снова подверглась удару по энергетическим сетям. Ночью российские войска повредили один из ключевых энергетических объектов региона. Специалисты компании переводят поврежденные объекты критической инфраструктуры и жилые дома на резервные линии там, где это технически возможно. Из-за серьезных повреждений ремонтные работы будут продолжаться длительное время.

ВС РФ атаковали Одесскую область 9 октября — что известно

9 октября вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область дронами, повредив гражданскую, портовую и энергетическую инфраструктуру. В общем, в области есть пострадавшие, а также фиксируются отключения электроснабжения.

По информации областной администрации, по меньшей мере пять человек пострадали, а более 30 тысяч абонентов остались без света. Во время обстрелов загорелись автозаправочная станция и объекты портовой инфраструктуры, также повреждены несколько частных домов.

К ликвидации последствий привлечены спасатели, техника и добровольцы. Правоохранители документируют атаку как очередное преступление РФ против мирного населения. По данным местных пабликов, дроны залетали с Черного моря.

Напомним, что ночью 9 октября российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Под ударом в частности оказались Сумы, Одесса и Черноморск.

Также Фокус писал, что в восточной части Константиновки Донецкой области все чаще фиксируют появление диверсионно-разведывательных групп российских оккупантов.