ЗС РФ атакували енергетику Чорноморська: більшість населених пунктів залишилися без світла

В Чорноморській громаді зафіксовано чергову атаку ворога, внаслідок якої постраждали цивільні об’єкти та приватні будинки. Електропостачання в більшості населених пунктів наразі відсутнє, а критична інфраструктура працює на резервних генераторах.

За інформацією міського голови Чорноморська Василя Гуляєва, наразі немає даних про загиблих, проте зафіксовано постраждалих. Енергетики компанії ДТЕК уже працюють над відновленням електропостачання, за винятком села Бурлача Балка, де подача електроенергії зберігається. У громаді розгортають Пункти незламності, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу. За потреби громадянам радять звертатися до аварійних служб. Детальна інформація, зокрема адреси пунктів, буде надана додатково.

Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв розповів, що більшість населених пунктів Одещини залишилися без світла Фото: Скриншот

Крім того, ДТЕК повідомила, що Одеська область знову зазнала удару по енергетичних мережах. Вночі російські війська пошкодили один із ключових енергетичних об’єктів регіону. Спеціалісти компанії переводять пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки на резервні лінії там, де це технічно можливо. Через серйозні пошкодження ремонтні роботи триватимуть тривалий час.

ЗС РФ атакували Одеську область 9 жовтня — що відомо

9 жовтня збройні сили РФ атакували Одещину дронами, пошкодивши цивільну, портову та енергетичну інфраструктуру. Загалом, в області є постраждалі, а також фіксуються відключення електропостачання.

За інформацією обласної адміністрації, щонайменше п’ятеро людей постраждали, а понад 30 тисяч абонентів залишилися без світла. Під час обстрілів загорілися автозаправна станція та об’єкти портової інфраструктури, також пошкоджено кілька приватних будинків.

До ліквідації наслідків залучено рятувальників, техніку та добровольців. Правоохоронці документують атаку як черговий злочин РФ проти мирного населення. За даними місцевих пабліків, дрони залітали з Чорного моря.

Нагадаємо, що уночі 9 жовтня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Під ударом зокрема опинилися Суми, Одеса та Чорноморськ.

