Критична ситуація на фронті: російські ДРГ прориваються у східну частину Костянтинівки, — військовий

У східній частині Костянтинівки на Донеччині дедалі частіше фіксують появу диверсійно-розвідувальних груп російських окупантів. Місто поступово зазнає значних руйнувань, а ситуація на цій ділянці фронту залишається вкрай напруженою.

Як повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер", противник продовжує просування зі сторони Часового Яру та Олександро-Шульгіне. За його словами, підрозділи Сил оборони гідно утримують свої позиції, однак завдяки сукупності тактичних успіхів ворог поступово забезпечує собі більш вигідне оперативне положення, що може мати негативні наслідки.

"Торецький, Часів’ярський чи Костянтинівський напрямок? Напевно, то вже не має великого значення, оскільки всі дороги ведуть у Констаху. Це взаємозалежні напрямки, і якщо один з них обвалиться — за ним піде і другий", — зазначив військовий.

Військові почали помічати ЗС РФ у східній частині Костянтинівки Фото: Скриншот

Окрім цього, "Алекс" наголосив, що наразі противник здійснює просування з боку Часового Яру та Олександро-Шульгіне, а диверсійно-розвідувальні групи періодично з’являються у східній частині Костянтинівки. За його словами, саме місто поступово перетворюється на руїни. "Підрозділи СОУ тримаються гідно на своїх ділянках, проте завдяки сукупності тактичних успіхів противник поступово забезпечує більш вигідне оперативне положення, що може мати погані наслідки", — зауважив він.

Раніше ж військовий писав про важку ситуацію на Сіверському та Лиманському напрямках. За його словами, навколо Сіверська обставини залишаються складними: там фактично великий "сіряк", а противник не має змоги підтягнути резерви й закріпитися для подальших штурмів міста. На Ямполі ситуація також невтішна — окупанти продовжують активні наступальні дії, намагаючись просочуватися через лісові масиви.

"На обох напрямках росіяни намагаються просочуватися через лісові масиви, в яких у них поки виходить лише дуже добре вмирати, плюс вони використовують одноразових пілотів БпЛА, яких підсаджують на одні позиції з піхотою переднього краю", — зазначив "Алекс".

Нагадаємо, що на Херсонському напрямку російські військові масово залишають свої частини самовільно. Значна частина з них переховується у покинутих будівлях, лісових масивах або приватних оселях місцевих мешканців, а деякі намагаються дістатися Криму.

Як повідомляв Фокус, російські окупанти можуть готувати наступ на Новопавлівку в Дніпропетровській області. Вже частина техніки та особового складу переміщена на нові позиції для можливої наступальної операції.