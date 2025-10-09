Критическая ситуация на фронте: российские ДРГ прорываются в восточную часть Константиновки, — военный

В восточной части Константиновки Донецкой области все чаще фиксируют появление диверсионно-разведывательных групп российских оккупантов. Город постепенно подвергается значительным разрушениям, а ситуация на этом участке фронта остается крайне напряженной.

Как сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер", противник продолжает продвижение со стороны Часового Яра и Александро-Шульгино. По его словам, подразделения Сил обороны достойно удерживают свои позиции, однако благодаря совокупности тактических успехов враг постепенно обеспечивает себе более выгодное оперативное положение, что может иметь негативные последствия.

"Торецкое, Часовярское или Константиновское направление? Наверное, это уже не имеет большого значения, поскольку все дороги ведут в Констаху. Это взаимосвязанные направления, и если одно из них обвалится — за ним последует и второе", — отметил военный.

Военные начали замечать ВС РФ в восточной части Константиновки Фото: Скриншот

Кроме этого, "Алекс" отметил, что сейчас противник осуществляет продвижение со стороны Часового Яра и Александро-Шульгино, а диверсионно-разведывательные группы периодически появляются в восточной части Константиновки. По его словам, сам город постепенно превращается в руины. "Подразделения СОУ держатся достойно на своих участках, однако благодаря совокупности тактических успехов противник постепенно обеспечивает более выгодное оперативное положение, что может иметь плохие последствия", — отметил он.

Ранее же военный писал о тяжелой ситуации на Северском и Лиманском направлениях. По его словам, вокруг Северска обстановка остается сложной: там фактически большой "синяк", а противник не имеет возможности подтянуть резервы и закрепиться для дальнейших штурмов города. На Ямполе ситуация также неутешительная — оккупанты продолжают активные наступательные действия, пытаясь просачиваться через лесные массивы.

"На обоих направлениях россияне пытаются просачиваться через лесные массивы, в которых у них пока получается лишь очень хорошо умирать, плюс они используют одноразовых пилотов БпЛА, которых подсаживают на одни позиции с пехотой переднего края", — отметил "Алекс".

Напомним, что на Херсонском направлении российские военные массово покидают свои части самовольно. Значительная часть из них скрывается в заброшенных зданиях, лесных массивах или частных домах местных жителей, а некоторые пытаются добраться до Крыма.

Как сообщал Фокус, российские оккупанты могут готовить наступление на Новопавловку в Днепропетровской области. Уже часть техники и личного состава перемещена на новые позиции для возможной наступательной операции.