Имеете ли вы право что-то унаследовать, если вашего имени нет в завещании? А как вступить в права собственника из-за границы? Фокус выяснил важные вопросы по наследованию имущества и расспросил юристов, как не потерять право на наследство.

Наследование имущества, недвижимости, драгоценностей и т.д. является одной из важнейших юридических процедур в жизни человека. Независимо от того, вписано ли имя человека в завещание или нет. Даже если он находится за границей, закон гарантирует возможность реализовать наследственное право каждого. Главное, знать порядок действий, сроки и нюансы, установленные Гражданским кодексом Украины. Советы юристов помогут избежать ошибок, особенно, во время военного положения.

Как делят имущество по закону, если завещание не составлено

Согласно статье 1233 Гражданского кодекса Украины, именно завещание — тот документ, благодаря которому наследникам не придется спорить и тратить средства и время на судебные процессы, которые могут длиться годами.

Во время военного положения срок исчисления имеет особый порядок: он начинается с момента государственной регистрации смерти и продолжается еще на два года после его завершения Фото: Pixels

Как отмечает юрист практики семейного права ЮК "Приходько и партнеры" Виталина Вильчинская, при жизни человек может распорядиться имуществом по своему усмотрению, в частности подарить его, заключить наследственный договор или договор пожизненного содержания.

Если вы являетесь наследником по завещанию, вам необходимо подать заявление о принятии наследства к государственному или частному нотариусу по последнему месту жительства наследодателя. Срок — в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя

Но все эти сделки имеют двусторонний характер, тогда как завещание — это акт личной воли.

Вильчинская отметила, если завещание не составлено, тогда наследование происходит по закону, то есть между родственниками в порядке очередности, а доли определяются поровну.

"Порядок наследования регулируется Гражданским кодексом, согласно которому наследники по закону так и по завещанию, которые приняли наследство в установленный законодательством срок наследуют все имущество, принадлежавшее наследодателю", — добавляет в комментарии Фокусу нотариус Наталья Манойло.

Быть наследником по завещанию означает, что наследодатель прямо определил вас в документе как получателя определенного имущества. Однако даже в этом случае важно правильно оформить принятие наследства.

Как принять наследство, если вы указаны в завещании

Прежде всего следует подать заявление о принятии наследства к государственному или частному нотариусу по последнему месту жительства наследодателя. И сделать это нужно в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя (ст. 1270 ГКУ).

Если лицо при жизни завещание не составило, наследники по закону наследуют в порядке очередности все имущество исходя из равенства долей

Будьте внимательны к сбору документов для оформления наследства, ведь перечень достаточно большой. Поэтому к заявлению на наследство прилагаются следующие документы:

паспорт и РНОКПП;

свидетельство о смерти наследодателя;

завещание (оригинал или нотариально заверенная копия);

документы, подтверждающие родственные связи (если требуется);

правоустанавливающие документы на имущество.

После завершения шестимесячного срока нотариус выдает свидетельство о праве на наследство.

Как подать заявление о принятии наследства, если вы находитесь за границей

Юристы напоминают, что расстояние не является препятствием для наследования. Вы можете как отправить заявление по почте, заверив подпись в консульском учреждении Украины (ст. 1272 ГКУ), так и оформить доверенность на представителя в Украине (через консульство или местного нотариуса, с последующим апостилем или легализацией).

"Если наследники находятся за рубежом, они могут обратиться в местные органы нотариата или в Посольства (консульства) где засвидетельствовать свою подпись на заявлении о принятии наследства по завещанию и/или по закону, или о его отказе, если они зарегистрированы по одному адресу с умершим лицом. Подчеркну, что заявление о принятии наследства или о его отказе должно быть подписано лично и подлинность подписи на нем должна быть засвидетельствована нотариально. В дальнейшем это заявление можно переслать в Украину в Государственную нотариальную контору или частного нотариуса, с которым можно предварительно договориться", — пояснила Наталья Манойло.

С 2024 года стало возможным подать заявление на наследство онлайн — через электронные сервисы. Ведь в Украине действует система "Е-нотариат", которая позволяет подать заявление онлайн, хотя полная функциональность пока постепенно внедряется.

Если вы пропустили срок принятия наследства

Закон устанавливает шестимесячный срок, который исчисляется со дня смерти или официальной регистрации смерти наследодателя. Однако, как отмечает Наталья Манойло, наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства, считается принявшим его, если не заявил об отказе.

"Даже если срок истек, такое лицо не теряет права наследовать", — добавляет юрист.

По ее словам, во время военного положения срок исчисления имеет особый порядок: он начинается с момента государственной регистрации смерти и продолжается еще на два года после его завершения.

Наследование без завещания: кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Иногда завещатель не включает определенных родственников в завещание, однако это не всегда означает потерю права на наследство. Поэтому Фокус расспросил экспертов, кто имеет право на обязательную долю

Согласно статье 1241 ГКУ, на обязательную долю в наследстве могут претендовать:

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособный муж или жена;

нетрудоспособные родители.

Такие лица получают половину доли, которая принадлежала бы им по закону, даже если они не указаны в завещании.

Оспаривание завещания: как через суд добиться права на долю

Если вас нет в завещании, но вы считаете это несправедливым, или, по вашему мнению, документ был составлен под давлением, в состоянии психического расстройства или поддельный, завещание можно оспорить в суде. Юристы советуют перед подачей иска собрать доказательства: медицинские справки, показания свидетелей или экспертизу почерка, чтобы подтвердить незаконность документа.

Заметим, что вы можете претендовать на наследство по закону, если относитесь к лицам, которые имеют право на обязательную долю в наследстве (ст. 1241 ГКУ): это несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг/супруга или родители наследодателя. Такие лица получают половину доли, которая причиталась бы им по закону, независимо от содержания завещания.

Поэтому, всегда проверяйте правильность оформления документов, ведь даже мелкая неточность может стать основанием для отказа в выдаче свидетельства.

Если есть несколько наследников, договаривайтесь о разделе имущества заранее, чтобы избежать судебных споров. А в случае сомнений обращайтесь к юристу. Если действовать вовремя и грамотно, вы сможете реализовать свое право на наследство даже за границей.