Чи маєте ви право щось успадкувати, якщо вашого імені немає в заповіті? А як вступити в права власника з-за кордону? Фокус з'ясував важливі питання щодо успадкування майна і розпитав юристів, як не втратити право на спадщину.

Спадкування майна, нерухомості, коштовностей тощо є однією з найважливіших юридичних процедур у житті людини. Незалежно від того, чи вписано ім'я людини в заповіт, чи ні. Навіть якщо вона перебуває за кордоном, закон гарантує можливість реалізувати спадкове право кожного. Головне, знати порядок дій, терміни й нюанси, встановлені Цивільним кодексом України. Поради юристів допоможуть уникнути помилок, особливо, під час воєнного стану.

Як ділять майно за законом, якщо заповіт не складено

Згідно зі статтею 1233 Цивільного кодексу України, саме заповіт - той документ, завдяки якому спадкоємцям не доведеться сперечалися і витрачати кошти та час на судові процеси, що можуть тривати роками.

Під час воєнного стану строк обчислення має особливий порядок: він починається з моменту державної реєстрації смерті і продовжується ще на два роки після його завершення Фото: Pixels

Як зазначає юристка практики сімейного права ЮК «Приходько та партнери» Віталіна Вільчинська, за життя людина може розпорядитися майном на власний розсуд, зокрема подарувати його, укласти спадковий договір чи договір довічного утримання.

Якщо ви є спадкоємцем за заповітом, вам необхідно подати заяву про прийняття спадщини до державного або приватного нотаріуса за останнім місцем проживання спадкодавця. Термін — протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця

Але всі ці правочини мають двосторонній характер, тоді як заповіт - це акт особистої волі.

Вільчинська наголосила, якщо заповіт не складено, тоді спадкування відбувається за законом, тобто між родичами в порядку черговості, а частки визначаються порівну.

“Порядок спадкування регулюється Цивільним кодексом, відповідно до якого спадкоємці за законом так і за заповітом, які прийняли спадщину у встановлений законодавством термін спадкують все майно, що належало спадкодавцеві”, - додає у коментарі Фокусу нотаріус Наталія Манойло.

Бути спадкоємцем за заповітом означає, що спадкодавець прямо визначив вас у документі як отримувача певного майна. Однак навіть у цьому випадку важливо правильно оформити прийняття спадщини.

Якщо є кілька спадкоємців, домовляйтеся про розподіл майна заздалегідь, щоб уникнути судових спорів Фото: Pixels

Як прийняти спадщину, якщо ви зазначені у заповіті

Передусім слід подати заяву про прийняття спадщини до державного або приватного нотаріуса за останнім місцем проживання спадкодавця. І зробити це потрібно протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця (ст. 1270 ЦКУ).

Якщо особа за життя заповіт не склала, спадкоємці за законом спадкують в порядку черговості все майно виходячі з рівності часток

Будьте уважні до збору документів для оформлення спадщини, адже перелік досить великий. Тож до заяви на спадщину додаються наступні документи:

паспорт і РНОКПП;

свідоцтво про смерть спадкодавця;

заповіт (оригінал або нотаріально завірена копія);

документи, що підтверджують родинні зв’язки (якщо потрібно);

правовстановлюючі документи на майно.

Після завершення шестимісячного терміну нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину.

Якщо спадкоємці перебувають за кордоном, вони можуть звернутися до місцевих органів нотаріату або до посольств Фото: Getty Images

Як подати заяву про прийняття спадщини, якщо ви перебуваєте за кордоном

Юристи нагадують, що відстань не є перешкодою для спадкування. Ви можете як надіслати заяву поштою, засвідчивши підпис у консульській установі України (ст. 1272 ЦКУ), так і оформити довіреність на представника в Україні (через консульство чи місцевого нотаріуса, із подальшим апостилем або легалізацією).

“Якщо спадкоємці перебувають за кордоном, вони можуть звернутися до місцевих органів нотаріату або до Посольств (консульств) де засвідчити свій підпис на заяві про прийняття спадщини за заповітом та/або за законом, або про її відмову, якщо вони зареєстровані за однією адресою з померлою особою. Наголошу, що заява про прийняття спадщини або про її відмову повинна бути підписана особисто і справжність підпису на ній має бути засвідчено нотаріально. В подальшому цю заяву можна переслати в України до Державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса, з яким можна попередньо домовитись”, - пояснила Наталія Манойло.

Від 2024 року стало можливим подати заяву на спадщину онлайн - через електронні сервіси. Адже в Україні діє система «Е-нотаріат», яка дозволяє подати заяву онлайн, хоча повна функціональність поки поступово впроваджується.

Спадкування — одна з найважливіших юридичних процедур у житті людини, адже вона визначає долю майна після смерті близької особи Фото: pexels.com

Якщо ви пропустили строк прийняття спадщини

Закон встановлює шестимісячний строк, який обчислюється з дня смерті або офіційної реєстрації смерті спадкодавця. Проте, як зазначає Наталія Манойло, спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на момент відкриття спадщини, вважається таким, що її прийняв, якщо не заявив про відмову.

“Навіть якщо строк минув, така особа не втрачає права спадкувати”, - додає юристка.

За її словами, під час воєнного стану строк обчислення має особливий порядок: він починається з моменту державної реєстрації смерті і продовжується ще на два роки після його завершення.

Спадкування без заповіту: хто має право на обов’язкову частку у спадщині

Іноді заповідач не включає певних родичів у заповіт, однак це не завжди означає втрату права на спадщину. Тож Фокус розпитав експертів, хто має право на обов’язкову частку

Згідно зі статтею 1241 ЦКУ, на обов’язкову частку у спадщині можуть претендувати:

неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця;

непрацездатний чоловік чи дружина;

непрацездатні батьки.

Такі особи отримують половину частки, яка належала б їм за законом, навіть якщо їх не вказано в заповіті.

Оскарження заповіту: як через суд домогтися права на частку

Якщо вас немає у заповіті, але ви вважаєте це несправедливим, чи, на вашу думку, документ був складений під тиском, у стані психічного розладу або підроблений, заповіт можна оскаржити у суді. Юристи радять перед поданням позову зібрати докази: медичні довідки, покази свідків або експертизу почерку, щоб підтвердити незаконність документа.

Зауважимо, що ви можете претендувати на спадщину за законом, якщо належите до осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині (ст. 1241 ЦКУ): це неповнолітні, непрацездатні діти, непрацездатний чоловік/дружина або батьки спадкодавця. Такі особи отримують половину частки, яка належала б їм за законом, незалежно від змісту заповіту.

Тож, завжди перевіряйте правильність оформлення документів, адже навіть дрібна неточність може стати підставою для відмови у видачі свідоцтва.

Якщо є кілька спадкоємців, домовляйтеся про розподіл майна заздалегідь, щоб уникнути судових спорів. А у разі сумнівів звертайтеся до юриста. Якщо діяти вчасно й грамотно, ви зможете реалізувати своє право на спадщину навіть за кордоном.