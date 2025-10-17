Россия снова бьет по энергетике: как изменятся цены на продукты

Россия осенью 2025 года вновь активизировала ракетные и дроновые атаки по энергетическим объектам Украины. Это может также повлиять и на цены на продукты.

Цель вражеских обстрелов — дестабилизировать работу критической инфраструктуры и повлиять на экономическую ситуацию в стране. Однако одно из самых чувствительных направлений, которое может пострадать от перебоев с электроэнергией, — это продовольственный сектор. Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии изданию "24 Канал".

Она рассказал, что энергетические удары действительно могут отразиться на ценах продуктов, особенно если будут длительные отключения света. По его словам, логистика, хранение и переработка сельхозпродукции напрямую зависят от стабильного электроснабжения.

Тем не менее, эксперт отметил, что значительного подорожания пока ожидать не стоит. Украинский аграрный сектор за время войны уже адаптировался к подобным вызовам, внедрив резервные источники энергии и оптимизировав производственные процессы.

Поэтому, даже при возможных локальных перебоях, система в целом готова выдержать осенне-зимний сезон без резкого скачка цен.

Напомним, что в Госстате сообщили, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.