Росія знову б'є по енергетиці: як зміняться ціни на продукти

Росія восени 2025 року знову активізувала ракетні та дронові атаки по енергетичних об'єктах України. Це може також вплинути і на ціни на продукти.

Мета ворожих обстрілів — дестабілізувати роботу критичної інфраструктури та вплинути на економічну ситуацію в країні. Однак один із найчутливіших напрямків, який може постраждати від перебоїв з електроенергією, — це продовольчий сектор. Про це повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка в коментарі виданню "24 Канал".

Вона розповів, що енергетичні удари справді можуть позначитися на цінах продуктів, особливо якщо будуть тривалі відключення світла. За його словами, логістика, зберігання і переробка сільгосппродукції безпосередньо залежать від стабільного електропостачання.

Проте, експерт зазначив, що значного подорожчання поки очікувати не варто. Український аграрний сектор за час війни вже адаптувався до подібних викликів, впровадивши резервні джерела енергії та оптимізувавши виробничі процеси.

Тому, навіть за можливих локальних перебоїв, система загалом готова витримати осінньо-зимовий сезон без різкого стрибка цін.

