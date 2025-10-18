Постоянный лидер поменялся: какие города являются лучшими в мире для жизни

Копенгаген стал самым удобным для жизни городом в мире, обойдя прежнего лидера — Вену.

В этом году датская столица набрала 98 баллов и выделилась сразу по трем ключевым показателям: стабильность, образование и инфраструктура. Вена, которая лидировала с 2022 года, набрала 97,1 балла и опустилась на второе место. Об этом говорится в Глобальном индексе качества жизни, подготовленный Economist Intelligence Unit (EIU), передает Express.

Эксперты EIU отмечают, что Западная Европа по-прежнему остается регионом с наивысшими показателями качества жизни, опережая другие части света по большинству категорий. Копенгаген привлекает жителей развитой инфраструктурой, экологической устойчивостью и высоким уровнем комфорта: здесь много зеленых зон, чистая вода, качественные продукты и благоприятный баланс между работой и личной жизнью.

В ТОП-20 рейтинга вошли также Цюрих, Мельбурн, Женева, Сидней, Осака, Окленд, Аделаида, Ванкувер, Люксембург, Торонто, Хельсинки, Токио, Перт, Брисбен, Франкфурт, Калгари, Амстердам и Веллингтон.

По данным EIU, изменения в рейтинге обусловлены ростом мировой нестабильности — террористическими угрозами, гражданскими протестами, жилищным кризисом и геополитическим напряжением.

Как сообщал Фокус, по данным краудсорсинговой онлайн-базы Numbeo, для жизни в Киеве, при которой можно снять жилье, покупать нормальные продукты и одежду, а также посещать рестораны и кино, необходимо зарабатывать 29,5 тысячи гривен в месяц.

В 2022 году исследовательский сервис Numbeo представил рейтинг стоимости жизни для 139 стран за 2022 год. Украина оказалась в нем на 121 месте.