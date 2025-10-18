Постійний лідер змінився: які міста є найкращими у світі для життя

Копенгаген став найзручнішим для життя містом у світі, обійшовши колишнього лідера — Відень.

Цього року данська столиця набрала 98 балів і виділилася відразу за трьома ключовими показниками: стабільність, освіта та інфраструктура. Відень, який лідирував із 2022 року, набрав 97,1 бала й опустився на друге місце. Про це йдеться в Глобальному індексі якості життя, підготовленому Economist Intelligence Unit (EIU), передає Express.

Експерти EIU зазначають, що Західна Європа, як і раніше, залишається регіоном з найвищими показниками якості життя, випереджаючи інші частини світу за більшістю категорій. Копенгаген приваблює жителів розвиненою інфраструктурою, екологічною стійкістю та високим рівнем комфорту: тут багато зелених зон, чиста вода, якісні продукти та сприятливий баланс між роботою та особистим життям.

Відео дня

До ТОП-20 рейтингу увійшли також Цюрих, Мельбурн, Женева, Сідней, Осака, Окленд, Аделаїда, Ванкувер, Люксембург, Торонто, Гельсінкі, Токіо, Перт, Брісбен, Франкфурт, Калгарі, Амстердам і Веллінгтон.

За даними EIU, зміни в рейтингу зумовлені зростанням світової нестабільності — терористичними погрозами, громадянськими протестами, житловою кризою та геополітичною напругою.

Як повідомляв Фокус, за даними краудсорсингової онлайн-бази Numbeo, для життя в Києві, за якого можна винайняти житло, купувати нормальні продукти й одяг, а також відвідувати ресторани й кіно, необхідно заробляти 29,5 тисячі гривень на місяць.

У 2022 році дослідницький сервіс Numbeo представив рейтинг вартості життя для 139 країн за 2022 рік. Україна опинилася в ньому на 121 місці.