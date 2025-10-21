Блэкаут в Черниговской области: почему десятки тысяч человек остаются без света

В Черниговской области из-за масштабных ударов российских беспилотников значительная часть населения осталась без электроснабжения. ВС РФ придерживаются тактики непрекращающегося террора.

Аварийные бригады энергетиков пока не могут начать восстановительные работы из-за постоянных атак дронов, которые кружат над поврежденными объектами и создают угрозу жизни людей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Накануне враг нанес удары по гражданской энергетической инфраструктуре, в результате чего Чернигов и северные районы области остались полностью обесточенными. Десятки тысяч украинских семей остались без света.

По словам представителей Министерства энергетики, это сознательный акт терроризма. Пораженные объекты не имеют никакого военного значения — Россия намеренно сказывается на критической инфраструктуре, от которой зависит жизнь гражданских.

"На фоне этих варварских действий заявления российского руководства о якобы "исключительно военных целях" выглядят особенно лживо", — подчеркивают в министерстве.

Отмечается, что фиксируется каждое преступление, Украина работает с международными партнерами, чтобы усилить защиту воздушного пространства и привлечь виновных к ответственности за военные преступления.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко добавил в эфире национального телемарафона, что самая сложная ситуация сейчас именно в Черниговской области.

"В области нет аварийных отключений — это следствие прямого уничтожения энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады работают над восстановлением, и мы надеемся, что сегодня все потребители Черниговщины снова получат свет", — отметил он.

Вместе с тем, Зайченко сообщил, что для баланса мощностей энергосистемы Украины планируется введение графиков ограничения потребления для промышленных предприятий, но только в вечерние часы.

