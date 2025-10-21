Блекаут у Чернігівській області: чому десятки тисяч людей залишаються без світла

У Чернігівській області через масштабні удари російських безпілотників значна частина населення залишилася без електропостачання. ЗС РФ дотримуються тактики безперервного терору.

Аварійні бригади енергетиків поки що не можуть розпочати відновлювальні роботи через постійні атаки дронів, які кружляють над пошкодженими об'єктами і створюють загрозу життю людей. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Напередодні ворог завдав ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого Чернігів і північні райони області залишилися повністю знеструмленими. Десятки тисяч українських родин залишилися без світла.

За словами представників Міністерства енергетики, це свідомий акт тероризму. Уражені об'єкти не мають жодного військового значення — Росія навмисно позначається на критичній інфраструктурі, від якої залежить життя цивільних.

"На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про нібито "винятково військові цілі" виглядають особливо брехливо", — підкреслюють у міністерстві.

Зазначається, що фіксується кожен злочин, Україна працює з міжнародними партнерами, щоб посилити захист повітряного простору та притягнути винних до відповідальності за воєнні злочини.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко додав в ефірі національного телемарафону, що найскладніша ситуація зараз саме в Чернігівській області.

"В області немає аварійних відключень — це наслідок прямого знищення енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють над відновленням, і ми сподіваємося, що сьогодні всі споживачі Чернігівщини знову отримають світло", — зазначив він.

Водночас Зайченко повідомив, що для балансу потужностей енергосистеми України планується введення графіків обмеження споживання для промислових підприємств, але тільки у вечірні години.

