Индийская Reliance Industries Ltd, крупнейший покупатель российской нефти, в последнее время активизировала закупки нефти у других поставщиков.

Компания приобрела как минимум 2,5 миллиона баррелей "черного золота" из Ирака и Катара. В частности, речь идет о сорте Basrah Medium из Ирака и марках Al-Shaheen и Qatar Land из Катара. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Источники издания отмечают, что Reliance регулярно покупает нефть на Ближнем Востоке, однако недавний рост закупок оказался заметно выше обычного уровня. Кроме того, компания активно интересуется у потенциальных контрагентов нефтью, близкой по качеству к российской.

Как подчеркивает Bloomberg, рост закупок нероссийской нефти происходит на фоне давления на Индию с целью ограничить закупки сырья из России.

Ранее сообщалось, что союзник Украины оказался крупнейшим в мире импортером российской нафты, нефтепродукта, используемого для производства химикатов, известного также как лигроин.

Напомним также, что в сеть слили документы "Ростеха" о поставках российских Су-35 и Су-57 в Иран и страны Африки.

Кроме того, Индия оказалась крупнейшим поставщиков топливных присадок, используемых для повышения возможностей российских истребителей, поставив в РФ почти половину их объема за 2024 год. Такие присадки используются в российских истребителях Су-34 и Су-35С, которые атакуют Украину крылатыми, сверхзвуковыми и управляемыми ракетами, а также планирующими авиабомбами.