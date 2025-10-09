Индия стала лидером по экспорту топливных присадок для боевой авиации ВС РФ, – The Independent

Индия оказалась крупнейшим поставщиков топливных присадок, используемых для повышения возможностей российских истребителей, поставив в РФ почти половину их объема за 2024 год.

Такие присадки используются в российских истребителях Су-34 и Су-35С, которые атакуют Украину крылатыми, сверхзвуковыми и управляемыми ракетами, а также планирующими авиабомбами, сообщает The Independent со ссылкой на отчет Совета экономической безопасности Украины (СЭБУ).

Россия использовала эти самолеты для нанесения ударов по городам на западе Украины, расположенным далеко от линии фронта.

Как уточняет издание, топливные присадки изначально не используются в военных целях и помогают защитить двигатели самолетов – как коммерческих, так и боевых – от износа и выхода из строя. Индия экспортирует их во множество стран, включая США, и ни разу не была обвинена ни в каких нарушениях.

Однако в СЭБУ указывают на высокую вероятность того, что Россия использует эти присадки именно в военных целях.

Расследование, результаты которого были предоставлены The Independent, показало, что индийские компании ответственны за почти половину от общего объема импортированных Москвой топливных присадок, что составляет треть от общей стоимости.

"Россия импортировала не менее 2456,36 тонн топливных присадок индийского производства на сумму $12 956 088,62, что составило почти половину от общего объема импорта (49,58%)", – говорится в отчете.

Топливные присадки используются в истребителях Су-34 и Су-35С

Наиболее значимым экспортным товаром стала индийская компания Perfect Traders and Moulders Private LTD, поставщик нефтехимической продукции, а также авиационных запасных частей и оборудования, которая поставила 1885 тонн топливных присадок.

Другой индийский производитель химической продукции, Thermax Limited, произвел и продал 287 тонн своих присадок российскому импортеру ООО "Капрон" за $1,3 млн долларов

Военно-воздушный флот России насчитывает около 70 Су-34 и Су-35С, которые использовались для ударов по Украине на протяжении всей войны, как выяснил аналитический центр. Эти два боевых самолета в значительной степени зависят от импортных топливных присадок.

После усиления атак украинских беспилотников на российские НПЗ спрос на топливные присадки в РФ начал расти, отметила Елена Юрченко, директор по анализу, расследованиям и исследованиям СЭБУ.

Тем временем в Индии ничего предосудительного в экспорте присадок не видят, заявляя, что они могут использоваться и в гражданской авиации.

"[Но] мы знаем, что Россия использует большую часть топлива для обеспечения своих военных нужд, поскольку ее внутренняя гражданская авиация находится в тяжелом положении из-за санкций и отсутствия международных рейсов", – подчеркнула Юрченко.

