Індія стала лідером з експорту паливних присадок для бойової авіації ЗС РФ, — The Independent

Індія виявилася найбільшим постачальником паливних присадок, що використовують для підвищення можливостей російських винищувачів, поставивши в РФ майже половину їхнього обсягу за 2024 рік.

Такі присадки використовуються в російських винищувачах Су-34 і Су-35С, якими РФ атакує Україну крилатими, надзвуковими та керованими ракетами, а також планеруючими авіабомбами, повідомляє The Independent з посиланням на звіт Ради економічної безпеки України (РЕБУ).

Росія також використовувала ці літаки для нанесення ударів по містах на заході України, розташованих далеко від лінії фронту.

Як уточнює видання, паливні присадки з самого початку не використовуються у військових цілях і допомагають захистити двигуни літаків — як комерційних, так і бойових — від зносу і виходу з ладу. Індія експортує їх у безліч країн, включно зі США, і жодного разу не була звинувачена в жодних порушеннях.

Однак у РЕБУ вказують на високу ймовірність того, що Росія використовує ці присадки саме у військових цілях.

Розслідування, результати якого були надані The Independent, показало, що індійські компанії відповідальні за майже половину від загального обсягу імпортованих Москвою паливних присадок, що становить третину від загальної вартості.

"Росія імпортувала щонайменше 2456,36 тонн паливних присадок індійського виробництва на суму $12 956 088,62, що становило майже половину від загального обсягу імпорту (49,58%)", — йдеться у звіті.

Паливні присадки використовуються у винищувачах Су-34 і Су-35С Фото: militarytimes.com

Найбільш значущим експортним товаром стала індійська компанія Perfect Traders and Moulders Private LTD, постачальник нафтохімічної продукції, а також авіаційних запасних частин і обладнання, яка поставила 1885 тонн паливних присадок.

Інший індійський виробник хімічної продукції, Thermax Limited, виробив і продав 287 тонн своїх присадок російському імпортеру ТОВ "Капрон" за $1,3 млн доларів.

Військово-повітряний флот Росії налічує близько 70 Су-34 і Су-35С, які використовувалися для ударів по Україні впродовж усієї війни, як з'ясував аналітичний центр. Ці два бойові літаки значною мірою залежать від імпортних паливних присадок.

Після посилення атак українських безпілотників на російські НПЗ попит на паливні присадки в РФ почав зростати, зазначила Олена Юрченко, директорка з аналізу, розслідувань і досліджень РЕБУ.

Тимчасом в Індії нічого поганого в експорті присадок не бачать, заявляючи, що вони можуть використовуватися і в цивільній авіації.

"[Але] ми знаємо, що Росія використовує більшу частину палива для забезпечення своїх військових потреб, оскільки її внутрішня цивільна авіація перебуває у скрутному становищі через санкції та відсутність міжнародних рейсів", — наголосила Юрченко.

Раніше повідомлялося, що союзник України виявився найбільшим у світі імпортером російської нафти, нафтопродукту, використовуваного для виробництва хімікатів, відомого також як лігроїн.

Нагадаємо також, що в мережу злили документи "Ростеха" про постачання російських Су-35 і Су-57 в Іран і країни Африки.