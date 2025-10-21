Індійський нафтогігант шукає альтернативу російській нафті "на стороні", — Bloomberg

Індійська Reliance Industries Ltd, найбільший покупець російської нафти, останнім часом активізувала закупівлі нафти в інших постачальників.

Компанія придбала щонайменше 2,5 мільйона барелів "чорного золота" з Іраку та Катару. Зокрема, йдеться про сорт Basrah Medium з Іраку та марки Al-Shaheen і Qatar Land з Катару. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Джерела видання зазначають, що Reliance регулярно купує нафту на Близькому Сході, проте нещодавнє зростання закупівель виявилося помітно вищим за звичайний рівень. Крім того, компанія активно цікавиться у потенційних контрагентів нафтою, близькою за якістю до російської.

Як підкреслює Bloomberg, зростання закупівель неросійської нафти відбувається на тлі тиску на Індію з метою обмежити закупівлі сировини з Росії.

Раніше повідомлялося, що союзник України виявився найбільшим у світі імпортером російської нафти, нафтопродукту, використовуваного для виробництва хімікатів, відомого також як лігроїн.

Нагадаємо також, що в мережу злили документи "Ростеха" про постачання російських Су-35 і Су-57 в Іран і країни Африки.

Крім того, Індія виявилася найбільшим постачальником паливних присадок, які використовуються для підвищення можливостей російських винищувачів, поставивши в РФ майже половину їхнього обсягу за 2024 рік. Такі присадки використовуються в російських винищувачах Су-34 і Су-35С, які атакують Україну крилатими, надзвуковими і керованими ракетами, а також плануючими авіабомбами.