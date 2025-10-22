В Украине действуют экстренные отключения электроэнергии после удара РФ: где нет света

После российского массированного удара в ночь на 22 октября в ряде городов Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Без света остались в частности жители Киева, Киевской и Днепропетровской области. Также графики аварийных отключений введены в Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской и еще ряде областей.

Об экстренных отключениях света в Украине сообщила компания ДТЭК. По информации пресс-службы, в столице, Киевской и Днепропетровской областях экстренные ограничения введены по указанию НЭК "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" в свою очередь отметили, что аварийные отключения света после массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру действуют в большинстве украинских регионов. Они будут отменены после того, как энергетики стабилизируют ситуацию в энергосистеме.

"Восстановительные работы продолжаются там, где сейчас это позволяет ситуация с безопасностью", — отметили в компании.

Отключение света 22 октября: какова ситуация по регионам

Кроме Днепропетровщины, Киева и области экстренные ограничения электроснабжения введены также в Сумской области. В АО "Сумыоблэнерго" сообщают о действии графиков аварийных отключений для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.

В АО "Черкассыоблэнерго" сообщили о введении графиков аварийных отключений по области с 07:55. Также об аварийных отключениях электроэнергии объявили облэнерго в Житомирской и Полтавской областях.

В АО "Запорожьеоблэнерго" также сообщили о графиках аварийных отключений после вражеских атак, и отметили, что они не касаются бытовых потребителей. При этом российская атака обесточила ряд потребителей в областном центре.

По информации председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, в области после комбинированной атаки ВС РФ отключены от электроснабжения 27 населенных пунктов.

Напомним, россияне в ночь на 22 октября осуществили комбинированный удар по Украине, в результате атаки РФ в Киеве и Запорожье загорелись несколько многоэтажек. В Киеве известно о по меньшей мере двух погибших.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко 22 октября заявил, что отопление в Украине под вопросом этой зимой, поскольку россияне "выбили" практически всю украинскую газовую систему во время ударов по украинским городам.