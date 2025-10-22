В Україні діють екстрені відключення електроенергії після удару РФ: де немає світла

Після російського масованого удару в ніч на 22 жовтня в низці міст України запроваджені екстрені відключення електроенергії. Без світла лишилися зокрема жителі Києва, Київської та Дніпропетровської області. Також графіки аварійних відключень запроваджені в Житомирській, Сумській, Полтавській, Черкаській і ще низці областей.

Про екстрені відключення світла в Україні повідомила компанія ДТЕК. За інформацією пресслужби, у столиці, Київській і Дніпропетровській областях екстрені обмеження запроваджені за вказівкою НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" своєю чергою зазначили, що аварійні відключення світла після масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру діють у більшості українських регіонів. Вони будуть скасовані після того, як енергетики стабілізують ситуацію в енергосистемі.

"Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація", — зазначили в компанії.

Відключення світла 22 жовтня: яка ситуація по регіонах

Окрім Дніпропетровщини, Києва та області екстрені обмеження електропостачання запроваджені також у Сумській області. В АТ "Сумиобленерго" повідомляють про дію графіків аварійних відключень для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів.

Відео дня

В АТ "Черкасиобленерго" повідомили про запровадження графіків аварійних відключень по області з 07:55. Також про аварійні відключення електроенергії оголосили обленерго в Житомирській і Полтавській областях.

В АТ "Запоріжжяобленерго" також повідомили про графіки аварійних відключень після ворожих атак, та зазначили, що вони не стосуються побутових споживачів. При цьому російська атака знеструмила низку споживачів в обласному центрі.

За інформацією голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Райковича, в області після комбінованої атаки ЗС РФ відключені від електропостачання 27 населених пунктів.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 22 жовтня здійснили комбінований удар по Україні, внаслідок атаки РФ у Києві та Запоріжжі загорілися кілька багатоповерхівок. У Києві відомо про щонайменше двох загиблих.

Народний депутат України Олексій Гончаренко 22 жовтня заявив, що опалення в Україні під питанням цієї зими, оскільки росіяни "вибили" практично всю українську газову систему під час ударів по українських містах.