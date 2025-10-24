В Киеве отопление может стартовать в декабре: эксперт по ЖКХ рассказал, когда ждать тепла (видео)

По словам эксперта по вопросам ЖКХ и энергетики Олега Попенко, в октябре украинцам не стоит ждать отопления, а по практике прошлых лет в Киеве тепло в дома могут начать подавать даже в декабре.

Уровень подготовки Киева к отопительному сезону глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Новости.Live" оценил негативно. По его словам, объекты критической инфраструктуры в столице защищены недостаточно, и если не будет достаточного количества альтернативных источников питания, из-за вражеских ударов город может остаться без электроэнергии и воды и, соответственно, без отопления.

Попенко рассказал, что согласно постановлению Кабинета министров Украины возложение специальных обязанностей на разницу стоимости газа будет оплачиваться только с 1 ноября, и в большинстве городов отопительный сезон будет стартовать с этого дня.

"Но 1 ноября — это очень условная цифра, потому что как показывала ситуация последних лет, в некоторых районах Киева отопительный сезон начинался в декабре, поэтому не стоит ожидать, что с 1 ноября начнется тепло", — отметил эксперт.

По словам Олега Попенко, днем начала отопительного сезона может быть как любой день ноября, так и 1 или даже 10 декабря. При этом он отметил, что то, будет ли вообще Киев с теплом, зависит от подготовки к возможным российским обстрелам.

"Здесь нужно обратить внимание на обеспечение альтернативными системами питания многоэтажных домов, которые выше 5 этажей, потому что в случае отключения электроэнергии требуется питание насосных групп, которые будут подавать тепло на верхние этажи. И здесь, я скажу, огромная проблема. В Киеве наставили солнечных станций вместо того, чтобы позаботиться о том, чтобы в домах везде стояли элементы питания", — пояснил Попенко.

23 октября городской голова Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о тяжелой зиме. По его словам, отопительный сезон 2025-2026 станет самым тяжелым за все годы полномасштабного вторжения.

Народный депутат Алексей Гончаренко 22 октября заявлял, что этой зимой отопление в Украине будет "под вопросом", потому что россияне воздушными ударами "выбили" почти всю украинскую газовую систему.