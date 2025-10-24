У Києві опалення може стартувати в грудні: експерт з ЖКГ розповів, коли чекати тепла (відео)

За словами експерта з питань ЖКГ й енергетики Олега Попенка, у жовтні українцям не варто чекати опалення, а за практикою минулих років у Києві тепло в будинки можуть почати подавати навіть у грудні.

Рівень підготовки Києва до опалювального сезону голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Новини.Live" оцінив негативно. За його словами, об'єкти критичної інфраструктури в столиці захищені недостатньо, і якщо не буде достатньої кількості альтернативних джерел живлення, через ворожі удари місто може залишитися без електроенергії та води і, відповідно, без опалення.

Попенко розповів, що згідно з постановою Кабінету міністрів України покладання спеціальних обов'язків на різницю вартості газу буде оплачуватися тільки з 1 листопада, і в більшості міст опалювальний сезон стартуватиме з цього дня.

"Але 1 листопада — це дуже умовна цифра, бо як показувала ситуація останніх років, в деяких районах Києва опалювальний сезон розпочинався в грудні, тому не варто очікувати, що з 1 листопада почнеться тепло", — зазначив експерт.

За словами Олега Попенка, днем початку опалювального сезону може бути як будь-який день листопада, так і 1 чи навіть 10 грудня. Водночас він зазначив, що те, чи буде взагалі Київ з теплом, залежить від підготовки до можливих російських обстрілів.

"Тут потрібно звернути увагу на забезпечення альтернативними системами живлення багатоповерхових будинків, які вище 5 поверхів, тому що у випадку відключення електроенергії потрібне живлення насосних груп, які подаватимуть тепло на верхні поверхи. І тут, я скажу, величезна проблема. У Києві наставили сонячних станцій замість того, щоб потурбуватись про те, щоб в будинках всюди стояли елементи живлення", — пояснив Попенко.

23 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко попередив киян про важку зиму. За його словами, опалювальний сезон 2025–2026 стане найважчим за всі роки повномасштабного вторгнення.

Народний депутат Олексій Гончаренко 22 жовтня заявляв, що цієї зими опалення в Україні буде "під питанням", бо росіяни повітряними ударами "вибили" майже всю українську газову систему.