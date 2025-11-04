Пенсионерам за границей необходимо пройти физическую идентификацию в ПФУ: как это сделать

Граждане пенсионного возраста и получатели страховых выплат, временно проживающие за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря, чтобы не потерять право на выплаты.

Для этого не обязательно присутствовать в отделении Пенсионного фонда Украины: достаточно раз в год пройти видеоидентификацию. Как это сделать, рассказали в ПФУ.

Чтобы записаться на видеоидентификацию, необходимо:

Перейти в браузере на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua. В верхней части экрана выбрать вкладку "Заявление на идентификацию с помощью видеосвязи" и нажать на нее.

После нажатия появится окно с информацией о категориях получателей, для которых реализован сервис, и в случае принадлежности к одной из них нажать кнопку "Продолжить".

В форме, что "выпадет", необходимо заполнить все поля, обозначенные "звездочкой" и выполнить указанные на экране. Так, нужо заполнить личные данные: данные документа об удостоверении личности, указать адрес электронной почты и номер телефона для получения обратного контакта от специалистов ПФУ.

Из выпадающего списка выбрать способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений (Telegram, Signal, Zoom, Viber, Google Meet или WhatsApp). При необходимости можно указать вид дополнительной услуги, которую нужно обеспечить во время видеоидентификации (физическое сопровождение помощника (персонального ассистента) или наличие переводчика жестового языка).

В случае проживания за пределами Украины в форме нужно поставить соответствующую отметку.

Предоставить согласие на рассылку электронных уведомлений от ПФУ.

В случае необходимости к заявлению могут быть добавлены идентификационные документы (паспорт, пенсионное удостоверение, идентификационный код, свидетельство о рождении, трудовая книжка и т.п.).

Для завершения заполнения онлайн-заявки нажать "Подать заявку".

После обработки заявления на электронную почту придет уведомление о дате и времени проведения видеоконференции.

Инструкция, как записаться на видеоидентификацию в Пенсионном фонде

Пенсионеры, которые не пройдут идентификацию, уже с 1 января нового года могут потерять социальные выплаты.

