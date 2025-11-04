Пенсіонерам за кордоном необхідно пройти фізичну ідентифікацію в ПФУ: як це зробити

Громадяни пенсійного віку та одержувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або на тимчасово окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня, щоб не втратити право на виплати.

Для цього не обов'язково бути присутнім у відділенні Пенсійного фонду України: достатньо раз на рік пройти відеоідентифікацію. Як це зробити, розповіли в ПФУ.

Щоб записатися на відеоідентифікацію, необхідно:

Перейти в браузері на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua. У верхній частині екрана обрати вкладку "Заява на ідентифікацію за допомогою відеозв'язку" та натиснути на неї.

Після натискання з'явиться вікно з інформацією щодо категорій одержувачів, для яких реалізовано сервіс, і в разі належності до однієї з них натиснути кнопку "Продовжити".

У формі, що "випаде", необхідно заповнити всі поля, позначені "зірочкою", і виконати зазначені на екрані дії. Так, потрібно заповнити особисті дані: дані документа про посвідчення особи, вказати адресу електронної пошти та номер телефону для отримання зворотного контакту від фахівців ПФУ.

Зі списку, що випадає, обрати спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків (Telegram, Signal, Zoom, Viber, Google Meet або WhatsApp). За потреби можна вказати вид додаткової послуги, яку потрібно забезпечити під час відеоідентифікації (фізичний супровід помічника (персонального асистента) або наявність перекладача жестової мови).

У разі проживання за межами України у формі потрібно поставити відповідну позначку.

Надати згоду на розсилку електронних повідомлень від ПФУ.

У разі потреби до заяви можуть бути додані ідентифікаційні документи (паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо).

Для завершення заповнення онлайн-заявки натиснути "Подати заявку".

Після опрацювання заяви на електронну пошту надійде повідомлення про дату та час проведення відеоконференції.

Інструкція, як записатися на відеоідентифікацію в Пенсійному фонді

Пенсіонери, які не пройдуть ідентифікацію, вже з 1 січня нового року можуть втратити соціальні виплати.

Нагадаємо, більше половини українських пенсіонерів отримують виплати в межах п'яти тисяч гривень, тоді як пенсії понад 10 тисяч гривень мають лише 15% громадян.

Раніше повідомлялося, що українців застерегли від передання своїх банківських карток або доступу до них іншим людям. Такі дії можуть мати серйозні наслідки — власників карток, які погодилися на участь у подібних схемах, планують вносити до спеціального державного реєстру дроперів.

Після цього їхні фінансові можливості суттєво обмежать — зокрема, може бути заблоковано отримання пенсії чи кредитів. на надбавки чи підвищення виплат.

Тим часом у Верховній Раді планують підвищити мінімальну пенсію в Україні до 4-4,5 тисячі гривень уже наступного року.