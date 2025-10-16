Більше за середню на 4 тис. грн: у яких регіонах отримують найвищі пенсії

У жителів Києва та індустріальних регіонів України пенсії залишаються найвищими в країні, тоді як на заході держави вони нижчі.

Related video

Лідером серед регіонів за розміром пенсій є столиця — середній розмір виплати в Києві становить 8 848 гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Трохи менше отримують пенсіонери Донбасу (7 912 гривень), Луганщини (7 398 гривень), Дніпропетровщини (7 168 гривень) і Київської області (6 791 гривня).

Водночас найнижчі пенсії фіксують на заході країни. Жителі Тернопільської області отримують у середньому 4 997 гривень, Чернівецької — 5 173 гривні, а Закарпатської — 5 233 гривні. Різниця між найвищими та найнижчими виплатами становить близько 4 тисяч гривень.

У яких регіонах отримують найвищі пенсії

Раніше ПФУ повідомив, що більше половини українських пенсіонерів отримують виплати в межах п'яти тисяч гривень, тоді як пенсії понад 10 тисяч гривень мають лише 15% громадян. Загалом середній розмір пенсії станом на 1 жовтня 2025 року становив 6 437 гривень, що на 647 гривень більше порівняно з минулим роком, або на 11,2%.

Нагадаємо, Фокус розібрався, які виплати отримають українські пенсіонери в жовтні і хто може розраховувати на надбавки або підвищення виплат.

У ЗМІ порівняли розмір пенсій у різних країнах Європи. Абсолютним лідером за сумою виплат стала Ісландія.