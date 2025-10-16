Больше средней на 4 тыс. грн: в каких регионах получают самые высокие пенсии

У жителей Киева и индустриальных регионов Украины пенсии остаются самыми высокими в стране, в то время как на западе государства они ниже.

Лидером среди регионов по размеру пенсий столица – средний размер выплаты в Киеве составляет 8 848 гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Чуть меньше получают пенсионеры Донбасса (7 912 гривен), Луганщины (7 398 гривен), Днепропетровщины (7 168 гривен) и Киевской области (6 791 гривна).

В то же время самые низкие пенсии фиксируют на западе страны. Жители Тернопольской области получают в среднем 4 997 гривен, Черновицкой – 5 173 гривны, а Закарпатской – 5 233 гривны. Разница между самыми высокими и низкими выплатами составляет около 4 тысяч гривен.

В каких регионах получают самые высокие пенсии

Ранее ПФУ сообщил, что более половины украинских пенсионеров получают выплаты в пределах пяти тысяч гривен, тогда как пенсии свыше 10 тысяч гривен имеют лишь 15% граждан. В целом средний размер пенсии по состоянию на 1 октября 2025 года составил 6 437 гривен, что на 647 гривен больше по сравнению с прошлым годом, или на 11,2%.

