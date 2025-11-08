Люди идут по путям: в Киеве остановились трамваи и троллейбусы (видео)

В Киеве остановились все троллейбусы на Шулявке из-за отсутствия напряжения и трамваи в сторону Борщаговки. Кроме этого, исчез свет на станции метро Политехнический институт.

Люди вынуждены идти пешком по путям, поскольку транспорт не ходит. О транспортном коллапсе пишут местные паблики.

Трамваи и троллейбусы по городу остановились из-за отсутствия напряжения.

"Транспортный коллапс поглотил Киев: остановились все троллейбусы и трамваи из-за отсутствия напряжения — люди идут пешком просто по путям", — пишут местные.

В "Киевпастранс" отметили, что из-за отсутствия напряжения в электросети в столице задерживается движение троллейбусов. Речь идет о маршрутах №№ 39, 42, 41, 43, 4, 5, 7, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 11, 45, 12, 1.

Пока мэр города Виталий Кличко не комментировал ситуацию.

В Укрэнерго утром 8 ноября сообщали, что в Киеве и Киевской области были введены экстренные отключения света.

Обстрел Киева

Ночью в Киеве прогремели взрывы: в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работали силы ПВО. Глава КГВА Тимур Ткаченко писал, что в столице поднялся пожар из-за атаки БПЛА. По данным чиновника, возгорание началось в Печерском районе столицы.

В ГСЧС подтвердили, что на одной из локаций произошло возгорание четырех малотоннажных грузовиков, повреждены 2 здания и рядом припаркованные машины.

Напомним, в Киеве поднялся пожар из-за атаки БпЛА в ночь на 8 ноября.

Также Фокус ранее писал, что россияне в ночь на 8 ноября атаковали Украину беспилотниками и ракетами разных типов, в результате чего в ряде регионов отсутствует электроснабжение.