Люди йдуть по коліях: у Києві зупинилися трамваї та тролейбуси (відео)

У Києві зупинилися всі тролейбуси на Шулявці через відсутність напруги та трамваї в бік Борщагівки. Крім цього, зникло світло на станції метро Політехнічний інститут.

Люди змушені йти пішки по коліях, оскільки транспорт не ходить. Про транспортний колапс пишуть місцеві пабліки.

Трамваї та тролейбуси по місту зупинилися через відсутність напруги.

"Транспортний колапс поглинув Київ: зупинилися всі тролейбуси та трамваї через відсутність напруги — люди йдуть пішки просто по коліям", — пишуть місцеві.

У "Київпастранс" наголосили, що через відсутність напруги в електромережі у столиці затримується рух тролейбусів. Мова йде про маршрути №№ 39, 42, 41, 43, 4, 5, 7, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 11, 45, 12, 1.

Наразі мер міста Віталій Кличко не коментував ситуацію.

В Укренерго зранку 8 листопада повідомляли, що в Києві та Київській області були введенні екстрені відключення світла.

Обстріл Києва

Вночі в Києві прогриміли вибухи: у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працювали сили ППО. Голова КМВА Тимур Ткаченко писав, що у столиці здійнялася пожежа через атаку БпЛА. За даними посадовця, займання почалося у Печерському районі столиці.

У ДСНС підтвердили, що на одній з локацій сталося загоряння чотирьох малотонажних вантажівок, пошкоджено 2 будівлі та поруч припарковані автівки.

Нагадаємо, у Києві здійнялася пожежа через атаку БпЛА в ніч на 8 листопада.

Також Фокус раніше писав, що росіяни в ніч на 8 листопада атакували Україну безпілотниками та ракетами різних типів, унаслідок чого в низці регіонів відсутнє електропостачання.