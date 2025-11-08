ДТЭК снова обновил графики отключений: кто будет сидеть без света 7 часов подряд
Киев и Киевская область возвращаются к почасовым отключениям. Согласно обновленным графикам, вечером 8 ноября некоторые подгруппы будут оставаться без света в течение 7 часов подряд.
Стало известно, когда 8 ноября будут отключать электроэнергию в столице и Киевской области. В ДТЭК предостерегают, что возвращаются к графикам отключений после массированного обстрела ВС РФ.
Киев — графики отключений 8 ноября
"Киев: возвращаемся к графикам отключений. Обновление на 8 ноября. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — сообщили в ДТЭК.
Киевщина — графики отключений 8 ноября
Киевщина также возвращается к графикам отключений.
Напомним, все ТЭС "Центрэнерго" остановились после ночной атаки РФ и больше не генерируют электроэнергию. Под управлением компании — три тепловые электростанции: Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область) и Углегорская (Донецкая область).
Также Фокус в своем утреннем материале подробно сообщал о последствиях массированного удара ВС РФ по Украине 8 ноября.