ДТЭК снова обновил графики отключений: кто будет сидеть без света 7 часов подряд

Киев и Киевская область возвращаются к почасовым отключениям. Согласно обновленным графикам, вечером 8 ноября некоторые подгруппы будут оставаться без света в течение 7 часов подряд.

Стало известно, когда 8 ноября будут отключать электроэнергию в столице и Киевской области. В ДТЭК предостерегают, что возвращаются к графикам отключений после массированного обстрела ВС РФ.

Киев — графики отключений 8 ноября

"Киев: возвращаемся к графикам отключений. Обновление на 8 ноября. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — сообщили в ДТЭК.

Графики отключений в Киеве на 8 ноября Фото: ДТЭК

Киевщина — графики отключений 8 ноября

Киевщина также возвращается к графикам отключений.

Графики отключений на Киевщине на 8 ноября Фото: ДТЭК

Напомним, все ТЭС "Центрэнерго" остановились после ночной атаки РФ и больше не генерируют электроэнергию. Под управлением компании — три тепловые электростанции: Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область) и Углегорская (Донецкая область).

