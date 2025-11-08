ДТЕК знову оновив графіки відключень: хто сидітиме без світла 7 часів поспіль
Київ та Київська область повертаються до погодинних відключень. Згідно з оновленими графіками, увечері 8 листопада деякі підгрупи залишатимуться без світла впродовж 7 годин поспіль.
Стало відомо, коли 8 листопада відключатимуть електроенергію у столиці та Київській області. У ДТЕК застерігають, що повертаються до графіків відключень після масованого обстрілу ЗС РФ.
Київ – графіки відключень 8 листопада
"Київ: повертаємось до графіків відключень. Оновлення на 8 листопада. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - повідомили у ДТЕК.
Київщина — графіки відключень 8 листопада
Київщина також повертається до графіків відключень.
Нагадаємо, всі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки РФ та більше не генерують електроенергію. Під управлінням компанії — три теплові електростанції: Трипільська (Київщина), Зміївська (Харківщина) та Вуглегірська (Донеччина).
