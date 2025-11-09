Кирилл Дмитриев, российские чиновники и издательства: Зеленский объявил о новых санкциях против РФ

Президент Украины сообщил о подписании нового пакета санкций. Он, по его словам, имеет целью усилить давление на Россию за продолжение агрессии и попытки "нормализовать" оккупацию украинских территорий.

В сегодняшние решения вошли лица, работающие в правительственных структурах России и причастные к хищениям и грабежу на временно оккупированных территориях; один из так называемых "кошельков", связанных с финансированием; функционер российской военной разведки; а также один из коллаборационистов. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, Украина начинает работу над санкциями против российских издательств, которые оправдывают войну и распространяют пропаганду за рубежом.

Зеленский подчеркнул, что Москва пытается затянуть войну и найти способы оправдать свои действия, в частности демонстративными "санкциями" против украинских чиновников, в том числе против премьер-министра. Такое поведение, по его мнению, следует встретить усиленным международным давлением: "Мир должен расширить границы этого давления — как против источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого человека, который распространяет пропаганду и затрудняет принятие решений, направленных на достижение настоящего мира".

Відео дня

Президент добавил, что Украина подготовит и предоставит соответствующим партнерам предложения по новым санкциям — чтобы координация международных ограничений была больше и эффективнее. Отдельное внимание, по его словам, будет уделено блокированию всего, что в России связано с войной.

Против кого введены санкции

Новым указом президента введены санкции против восьми лиц, причастных к преступлениям против Украины и ее граждан.

В список попали те, кто занимался хищением украинского имущества, в частности ресурсов аграрного сектора, зерновых культур и культурного наследия. Среди фигурантов также лица, которые проводили информационные операции против Украины и внедряли на временно оккупированных территориях российские образовательные программы с откровенным антиукраинским содержанием.

Под ограничения попали российские чиновники, агент ФСБ, отвечающий за информационные диверсии, представитель информационного управления Генштаба РФ, а также финансист Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Он регулярно посещает США и ведет переговоры с администрацией Дональда Трампа.

В новых санкционных списках оказались:

Александр Бугаев - первый заместитель министра просвещения РФ;

- первый заместитель министра просвещения РФ; Александр Зорин — генерал, представитель РФ в переговорной группе;

— генерал, представитель РФ в переговорной группе; Алексей Комков — руководитель 5-й службы ФСБ;

— руководитель 5-й службы ФСБ; Оксана Лут — министр сельского хозяйства РФ;

— министр сельского хозяйства РФ; Андрей Омельчук - заместитель министра науки РФ;

- заместитель министра науки РФ; Александр Тупицкий — бывший председатель Конституционного Суда Украины.

Напомним, 31 октября Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций. Ограничения касались российских пропагандистов и участников военно-промышленного комплекса.

Кроме того, центр стратегических коммуникаций Spravdi отмечал, что РФ не может самостоятельно производить необходимые детали для истребителей пятого поколения Су-57. Таким образом международные санкции "убивают" российский истребитель.