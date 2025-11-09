Кирило Дмитрієв, російські посадовці і видавництва: Зеленський оголосив про нові санкції проти РФ

Президент України повідомив про підписання нового пакета санкцій. Він, за його словами, має на меті посилити тиск на Росію за продовження агресії та спроби "нормалізувати" окупацію українських територій.

До сьогоднішніх рішень увійшли особи, які працюють у урядових структурах Росії та причетні до розкрадань і грабунку на тимчасово окупованих територіях; один із так званих "гаманців", пов’язаних із фінансуванням; функціонер російської військової розвідки; а також один із колаборантів. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Крім того, Україна розпочинає роботу над санкціями проти російських видавництв, які виправдовують війну та поширюють пропаганду за кордоном.

Зеленський підкреслив, що Москва намагається затягнути війну та знайти способи виправдати свої дії, зокрема демонстративними "санкціями" проти українських посадовців, у тому числі проти прем’єр-міністра. Таку поведінку, на його думку, слід зустріти посиленим міжнародним тиском: "Світ має розширити межі цього тиску — як проти джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної людини, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру".

Президент додав, що Україна підготує і надасть відповідним партнерам пропозиції щодо нових санкцій — аби координація міжнародних обмежень була більшою та ефективнішою. Окрема увага, за його словами, буде приділена блокуванню всього, що в Росії пов’язане з війною.

Проти кого запроваджено санкції

Новим указом президента запроваджено санкції проти восьми осіб, причетних до злочинів проти України та її громадян.

До списку потрапили ті, хто займався розкраданням українського майна, зокрема ресурсів аграрного сектору, зернових культур і культурної спадщини. Серед фігурантів також особи, які проводили інформаційні операції проти України та впроваджували на тимчасово окупованих територіях російські освітні програми з відвертим антиукраїнським змістом.

Під обмеження потрапили російські урядовці, агент ФСБ, який відповідає за інформаційні диверсії, представник інформаційного управління Генштабу РФ, а також фінансист Кирило Дмитрієв — голова Російського фонду прямих інвестицій і спецпредставник президента Росії з інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами. Він регулярно відвідує США і веде переговори з адміністрацією Дональда Трампа.

У нових санкційних списках опинилися:

Олександр Бугайов — перший заступник міністра просвіти РФ;

— перший заступник міністра просвіти РФ; Олександр Зорін — генерал, представник РФ у переговорній групі;

— генерал, представник РФ у переговорній групі; Олексій Комков — керівник 5-ї служби ФСБ;

— керівник 5-ї служби ФСБ; Оксана Лут — міністр сільського господарства РФ;

— міністр сільського господарства РФ; Андрій Омельчук — заступник міністра науки РФ;

— заступник міністра науки РФ; Олександр Тупицький — колишній голова Конституційного Суду України.

Нагадаємо, 31 жовтня Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження нових санкцій. Обмеження стосувалися російських пропагандистів та учасників військово-промислового комплексу.

Крім того, центр стратегічних комунікацій Spravdi зазначав, що РФ не може самостійно виробляти необхідні деталі для винищувачів п'ятого покоління Су-57. Таким чином міжнародні санкції "вбивають" російський винищувач.