З внутрішніх документів російського підприємства ОКБМ, які отримали InformNapalm і кіберцентр Fenix, стає зрозуміло, що РФ не може самостійно виробляти необхідні деталі для винищувачів п'ятого покоління Су-57.

Таким чином міжнародні санкції "вбивають" російський винищувач, пише Центр стратегічних комунікацій Spravdi.

"З документів видно: Росія сама не може виробляти ключові комплектуючі для свого "п'ятого покоління". Для цього потрібні імпортні високоточні верстати та обладнання з ЄС і США", — йдеться у повідомленні.

Журналісти пояснили, що після запровадження санкцій постачання необхідних комплектуючих зупинилися, тому в росіян утворився дефіцит виробничих потужностей.

"Через це програми зі створення і модернізації авіації регулярно зриваються", — зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

Там також підкреслили, що закупівлі через Китай не рятують ситуацію, оскільки для виробництва Су-57 потрібна саме європейська та американська техніка.

Експерти зауважили, що 23 жовтня 2025 ОКБМ офіційно додали до 19-го пакета санкцій ЄС, що ще більше сповільнило виробництво Су-57 та інших літаків.

"Висновок простий: без західних технологій "п'яте покоління" росія не виробить. А санкції продовжують закручувати гайки", — наголосили в Spravdi.

Нагадаємо, 4 листопада міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm спільно з кіберцентром Fenix злили у мережу секретні документи щодо виробництва Су-57.

У жовтні у мережу злили документи "Ростеха" про постачання російських Су-35 і Су-57.