"Росія сама не може": західні санкції "вбивають" російські винищувачі Су-57, — ЗМІ
З внутрішніх документів російського підприємства ОКБМ, які отримали InformNapalm і кіберцентр Fenix, стає зрозуміло, що РФ не може самостійно виробляти необхідні деталі для винищувачів п'ятого покоління Су-57.
Таким чином міжнародні санкції "вбивають" російський винищувач, пише Центр стратегічних комунікацій Spravdi.
"З документів видно: Росія сама не може виробляти ключові комплектуючі для свого "п'ятого покоління". Для цього потрібні імпортні високоточні верстати та обладнання з ЄС і США", — йдеться у повідомленні.
Журналісти пояснили, що після запровадження санкцій постачання необхідних комплектуючих зупинилися, тому в росіян утворився дефіцит виробничих потужностей.
"Через це програми зі створення і модернізації авіації регулярно зриваються", — зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.
Там також підкреслили, що закупівлі через Китай не рятують ситуацію, оскільки для виробництва Су-57 потрібна саме європейська та американська техніка.
Експерти зауважили, що 23 жовтня 2025 ОКБМ офіційно додали до 19-го пакета санкцій ЄС, що ще більше сповільнило виробництво Су-57 та інших літаків.
"Висновок простий: без західних технологій "п'яте покоління" росія не виробить. А санкції продовжують закручувати гайки", — наголосили в Spravdi.
Нагадаємо, 4 листопада міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm спільно з кіберцентром Fenix злили у мережу секретні документи щодо виробництва Су-57.
У жовтні у мережу злили документи "Ростеха" про постачання російських Су-35 і Су-57.