Из внутренних документов российского предприятия ОКБМ, которые получили InformNapalm и киберцентр Fenix, становится понятно, что РФ не может самостоятельно производить необходимые детали для истребителей пятого поколения Су-57.

Таким образом международные санкции "убивают" российский истребитель, пишет Центр стратегических коммуникаций Spravdi.

"Из документов видно: Россия сама не может производить ключевые комплектующие для своего "пятого поколения". Для этого нужны импортные высокоточные станки и оборудование из ЕС и США", — говорится в сообщении.

Журналисты объяснили, что после введения санкций поставки необходимых комплектующих остановились, поэтому у россиян образовался дефицит производственных мощностей.

"Из-за этого программы по созданию и модернизации авиации регулярно срываются", — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Там также подчеркнули, что закупки через Китай не спасают ситуацию, поскольку для производства Су-57 нужна именно европейская и американская техника.

Эксперты отметили, что 23 октября 2025 года ОКБМ официально добавили в 19-й пакет санкций ЕС, что еще больше замедлило производство Су-57 и других самолетов.

"Вывод прост: без западных технологий "пятое поколение" россия не произведет. А санкции продолжают закручивать гайки", — подчеркнули в Spravdi.

Напомним, 4 ноября международное разведывательное сообщество InformNapalm совместно с киберцентром Fenix слили в сеть секретные документы по производству Су-57.

В октябре в сеть слили документы "Ростеха" о поставках российских Су-35 и Су-57.