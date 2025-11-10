РФ била "по ключевым элементам" энергосистемы: в каких регионах хуже всего со светом (видео)

Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что Украина инициирует созыв Совета управляющих МАГАТЭ из-за атак ВС РФ. Враг использует разведданные, чтобы атаковать именно ключевые элементы технологической схемы.

Аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются круглосуточно. Ночью на 8 ноября ВС РФ запустили 45 ракет различных типов, из которых более 30 были баллистическими и кассетными. Об этом Колесник сообщил в эфире телемарафона 10 ноября.

"Эта атака стала одной из технологически самых сложных. Россия использует разведывательные данные для нанесения ударов именно по ключевым элементам технологической схемы энергосистемы", — подчеркнул замминистра.

Он проинформировал, что в большинстве областей вынужденно дают свет по графикам, также введены ограничения для промышленности и бизнеса. По состоянию на сегодня одновременно действуют до четырех очередей почасовых отключений. Самая сложная ситуация — в Полтавской и Харьковской областях, где наблюдается дефицит передачи электроэнергии в результате повреждения высоковольтных линий.

Также графики действуют в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и в столице. Энергетики постоянно пересматривают графики, чтобы оптимизировать их, но без рационального потребления света это невозможно.

Колесник призвал бизнес активнее использовать импорт электроэнергии, чтобы избегать ограничений. Отдельно он обратил внимание на удары ВС РФ по подстанциям, которые обеспечивают питание Хмельницкой и Ровенской АЭС.

"Это не первый прицельный удар по ключевым высоковольтным линиям. Их повреждение заставляет атомную генерацию временно уменьшать производство, чтобы избежать рисков аварийных ситуаций и каскадных отключений в системе", — подчеркнул замглавы Минэнерго.

Он добавил, что министерство находится в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обратилось к Агентству с требованием срочно созвать Совет управляющих. Цель — сформировать механизмы по предотвращению атак на критическую инфраструктуру и усилить международное давление по ядерной и радиационной безопасности.

Напомним, по данным СМИ, на восстановление поврежденных в результате беспрецедентного обстрела Украины энергетических объектов понадобятся недели, а с наступлением морозов отключений может стать больше. Журналисты передали, что Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области разрушены.

В ДТЭК заявили об обновлении графиков для Одесской и Днепропетровской областей. В обоих регионах увеличили количество часов, когда у потребителей не будет света.