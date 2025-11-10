РФ била "по ключових елементах" енергосистеми: в яких регіонах найгірше зі світлом (відео)

Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що Україна ініціює скликання Ради керуючих МАГАТЕ через атаки ЗС РФ. Ворог використовує розвіддані, щоб атакувати саме ключові елементи технологічної схеми.

Аварійно-відновлювальні роботи наразі тривають цілодобово. Вночі на 8 листопада ЗС РФ запустили 45 ракет різних типів, з яких понад 30 були балістичними та касетними. Про це Колісник повідомив в ефірі телемарафону 10 листопада.

"Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані для завдавання ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", — наголосив заступник міністра.

Він проінформував, що у більшості областей вимушено дають світло за графіками, також запроваджені обмеження для промисловості та бізнесу. Станом на сьогодні одночасно діють до чотирьох черг погодинних відключень. Найскладніша ситуація — у Полтавській і Харківській областях, де спостерігається дефіцит передачі електроенергії внаслідок пошкодження високовольтних ліній.

Також графіки діють у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях і у столиці. Енергетики постійно переглядають графіки, щоб оптимізувати їх, але без раціонального споживання світла це неможливо.

Колісник закликав бізнес активніше використовувати імпорт електроенергії, щоб уникати обмежень. Окремо він звернув уваги на удари ЗС РФ по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

"Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі", — наголосив заступник голови Міненерго.

Він додав, що міністерство перебуває у постійному контакті з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і звернулася до Агентства з вимогою терміново скликати Раду керуючих. Мета — сформувати механізми щодо запобігання атакам на критичну інфраструктуру та посилити міжнародного тиску щодо ядерної та радіаційної безпеки.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на відновлення пошкоджених внаслідок безпрецедентного обстрілу України енергетичних об'єктів знадобляться тижні, а з настанням морозів відключень може побільшати. Журналісти передали, що Зміївська ТЕС у Харківській області й Трипільська ТЕС у Київській області зруйновані.

У ДТЕК заявили про оновлення графіків для Одеської та Дніпропетровської областей. В обох регіонах збільшили кількість годин, коли у споживачів не буде світла.