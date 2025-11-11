РФ атакует газовую систему Украины: в Минэнерго ответили, будут ли отключения для населения

Минэнерго имеет планы обеспечения населения газом в случае российских атак на инфраструктуру. Часть из них уже были отработаны на практике за время ведения боевых действий.

О сценариях для предотвращения отключения газа в Украине после российских обстрелов заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал во время пресс-брифинга "Состояние прохождения отопительного сезона 2025-2026". По его словам, первый шаг к этому был сделан еще в 2018 году, когда во исполнение директивы о безопасности были сформированы резервные схемы поставки природного газа в соответствии с районом распределения.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал о подготовке к отопительному сезону. На видео с 23:00.

"Мы используем для этого планирование распределения природного газа по высоким, средним и низким давлением. Далее группируем по типологии населенных пунктов, категориям потребителей (бытовые, небытовые, промышленные, потребители, у которых есть резервные типы питания)", — рассказал Колесник.

Відео дня

Он объяснил, как действует механизм распределения газа в случае локального или общенационального уровня опасности. По его словам, сначала энергетики ограничивают, то есть снижают давление в системе, а затем локализуют последствия.

"Если есть поражение какого-то элемента системы — линейной части, распределительной системы, ГРС — мы выполняем реагирование в части быстрого восстановления, при этом контролируем давление в зоне распределения. К сожалению, враг за время ведения боевых действий нанес уже ряд таких ударов, и мы имеем на практике отработанные сценарии, как удерживать подачу природного газа на населенные пункты несмотря на то, что есть разгерметизация и поражение основного объекта, путем балансировки системы", — объяснил чиновник.

Будут ли отключения газа для населения

Относительно вероятности отключения газоснабжения для бытовых потребителей в случае дефицита Николай Колесник отметил, что население относят к последней очереди ограничительных мер.

"Население является гарантированным потребителем в понимании безопасности", — пояснил он.

Член правительства отметил, что надежность обеспечения населения газом зависит от количества точек его подачи из труб высокого давления в город или село.

Напомним, 28 октября Фокус выяснял, готова ли Украина к зиме 2025 года. Несмотря на то, что Россия своими ударами разрушила почти 60% мощностей газодобычи в Харьковской и Полтавской областях, в НАК "Нафтогаз Украины" заверили, что страна готова к отопительному сезону.

На брифинге 28 октября председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий рассказал, что государство потратило $2,5 млрд на закупку газа.